Olgunluk çağında da aşkın ömrü üç yılmış: Ünlü çiftin ilişkisi bitti... Ateşli günler geçti, geride saygı kaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 17:09

Sinema dünyasının hem çok ünlü hem de çok tecrübeli çiftinden ayrılık haberi geldi... Geçtiğimiz iki yıl içinde ünlü çift, gittikleri her yerde mutluluk tablosu sergilemişti... Ama sonunda yaptıkları ortak bir açıklamayla yollarını ayırmaya karar verdiklerini duyurdu.

Üç yıl süren bu aşkın kahramanları, ünlü yönetmen Tim Burton ile bir zamanlar dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Monica Bellucci…

Burton ile Bellucci, aslında 2022 yılından beri birlikteydi. Eski çift, Burton'un yönettiği Beetlejuice  Beetlejuice filminde birlikte çalışmıştı.

60 yaşındaki Monica Bellucci ile 67 yaşındaki Burton, ayrılığı ortak bir açıklamayla duyurdu.

Bu açıklamada çiftin yollarını ayırmaya karar verdiğini ama birbirlerine olan saygılarının asla bitmediğini belirtildi.

Monica Bellucci ile Tim Burton en son 14 Haziran'da Taormina Film Festivali'nde birlikte görüntülenmişti. Burton, o gün sahnede Monica Bellucci'nin yanağına bir öpücük kondurmuştu.

Aslına bakılırsa Monica Bellucci ile Tim Burton, ilk olarak 2006 yılında tanıştı. Fakat o sırada ikisinin hayatında da başkaları vardı, bu yüzden aralarında herhangi bir romantik ilişki yaşanmadı.

Sonra yolları 2022 yılında Fransa'nın Lyon kentindeki Lumiere Film Festivali'nde tekrar kesişti. Ama ikisi de ilişkilerini bir yıl kamuoyunun gözleri önüne çıkarmadılar.

Sonunda Monuca Bellucci, bir yıl sonra Fransız Elle dergisine verdiği röportajda Burton ile birlikte olduğunu doğruladı. "Ne diyebilirim ki... Öyle biriyle tanıştığım için mutluyum her şeyden önce" diye konuştu.

Bellucci, Tim Burton ile yakınlığını "Bu, hayatta nadiren yaşanabilecek karşılaşmalardan biri. Onu tanıyorum ve seviyorum. Yeni bir macera başlıyor" sözleriyle ilişkiyi doğrulamıştı.

Monica Bellucci, 1997 ile 2003 yılları arasında Fransız oyuncu Vincent Cassel ile evliydi. Çiftin bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

O dönemde dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Bellucci ile Cassel, üç yıllık ilişkinin ardından evlenmişti.

Bellucci daha sonra Nicolas Lefabvre ile bir ilişki yaşadı. Ardından da Tim Burton ile birlikte olmaya başladı.

Tim Burton ise çok uzun süre Helena Bonham Carter ile birlikteydi. 20 ve 13 yaşlarında iki çocuğu olan çift, 2014 yılında yollarını ayırdı.

