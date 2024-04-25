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Yalın: O şova sporcu gibi hazırlanıyorum

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#Yalın#Yalın#Beşiktaş Stadyumu
Yalın: O şova sporcu gibi hazırlanıyorum
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 09:11

Kariyerinin 20’nci yılını 31 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda vereceği konserle kutlamaya hazırlanan Yalın, önceki gün Feriye Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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40 bin kişinin karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı, “Bu iş ilk önüme geldiğinde ‘Deli bunlar’ demiştim. Bunu delilik olarak görüyorum. Pandeminin sonundan beri bilet satışları yukarı doğru gidiyor, ancak stadyum noktasına geleceğini hayal edemiyordum. Bu deliliğe ortak olduğum için mutluyum” dedi.

Yalın: O şova sporcu gibi hazırlanıyorum

Yalın, “Şova nasıl hazırlanıyorsunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Sporcu gibi. Antrenman yapıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Zonguldak’ta verdiğim belediye konserine 300 bin kişi gelmişti, ancak biletli seyirciye ilk kez bu kadar büyük konser vereceğim. Hayatımın en büyük konseri olacak.”

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#Yalın#Yalın#Beşiktaş Stadyumu

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