Yalın: O şova sporcu gibi hazırlanıyorum

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40 bin kişinin karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı, “Bu iş ilk önüme geldiğinde ‘Deli bunlar’ demiştim. Bunu delilik olarak görüyorum. Pandeminin sonundan beri bilet satışları yukarı doğru gidiyor, ancak stadyum noktasına geleceğini hayal edemiyordum. Bu deliliğe ortak olduğum için mutluyum” dedi.

Yalın, “Şova nasıl hazırlanıyorsunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Sporcu gibi. Antrenman yapıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Zonguldak’ta verdiğim belediye konserine 300 bin kişi gelmişti, ancak biletli seyirciye ilk kez bu kadar büyük konser vereceğim. Hayatımın en büyük konseri olacak.”