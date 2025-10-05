×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Yağmur altında Edis şov

Güncelleme Tarihi:

#Edis#Oğulcan Engin#İlayda Alişan
Yağmur altında Edis şov
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 09:36

Pop müziğin sevilen ismi Edis, “Bachibouzouk” albüm turnesi kapsamında bu hafta ikinci kez Harbiye Açıkhava’da konser verdi.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının hayranları, sağanak yağmura rağmen konser alanını hıncahınç doldurdu.

Hit şarkılarını peş peşe seslendiren Edis, bir ara konseri durdurarak seyircilerine “Ben buradan pek göremiyorum, hâlâ yağıyor mu?” diye sordu.

Yağmur altında Edis şov

Ardından kendisine coşkuyla eşlik eden dinleyicilerine teşekkürlerini sundu:

“Bu ne sevgidir; gök gürültüsüne, şimşeklere rağmen burayı dolduran 5 bin sevenime teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız.” Edis’i dinlemeye gelenler arasında Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Berk Atan, Kıvılcım Ural ve Levent Özdilek gibi ünlü isimler de vardı.

Yağmur altında Edis şov

Haberin Devamı

Berk Atan - Oğulcan Engin -İlayda Alişan

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edis#Oğulcan Engin#İlayda Alişan

BAKMADAN GEÇME!