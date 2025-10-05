Yağmur altında Edis şov

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının hayranları, sağanak yağmura rağmen konser alanını hıncahınç doldurdu.

Hit şarkılarını peş peşe seslendiren Edis, bir ara konseri durdurarak seyircilerine “Ben buradan pek göremiyorum, hâlâ yağıyor mu?” diye sordu.

Ardından kendisine coşkuyla eşlik eden dinleyicilerine teşekkürlerini sundu:

“Bu ne sevgidir; gök gürültüsüne, şimşeklere rağmen burayı dolduran 5 bin sevenime teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız.” Edis’i dinlemeye gelenler arasında Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Berk Atan, Kıvılcım Ural ve Levent Özdilek gibi ünlü isimler de vardı.

Berk Atan - Oğulcan Engin -İlayda Alişan