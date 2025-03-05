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Wanda’dan şiddet iddiası: Oğluma vurdu

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Maxi Lopez
Wanda’dan şiddet iddiası: Oğluma vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 09:26

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın 11 Mart’ta görülecek boşanma davası öncesinde skandal bir iddia ortaya atıldı. Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez’den olan oğlunun Icardi’den şiddet gördüğünü öne sürerek futbolcudan şikâyetçi oldu.

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OKULDAN GELEN MESAJ

Boşanmaya hazırlanan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor. İkili şimdi de şiddet iddiasıyla gündemde.

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre; Wanda Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’le evliliğinden olan çocuklarından biri, Icardi’den şiddet gördü. Futbolcunun çocuğun kafasına defalarca vurduğu ve bu durumun çocuğun okulundan gelen mesajla ortaya çıktığı öne sürüldü.

Wanda’dan şiddet iddiası: Oğluma vurdu

BANA ‘BABA’ DİYORLAR

Wanda Nara, “Maxi Lopez’le şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınırı var ve benim sınırım da çocuklarım. Bu raporun basına nasıl sızdığını bilmiyorum ama küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkâr etmeyeceğim” dedi.

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Mauro Icardi ise hakkındaki suçlamayı reddetti. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklarına şiddet uygulamadığını söyledi, “Onları ben büyüttüm, bana baba diyorlar” ifadelerini kullandı.

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Maxi Lopez

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