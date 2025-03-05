Wanda’dan şiddet iddiası: Oğluma vurdu

Haberin Devamı

OKULDAN GELEN MESAJ

Boşanmaya hazırlanan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor. İkili şimdi de şiddet iddiasıyla gündemde.

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre; Wanda Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’le evliliğinden olan çocuklarından biri, Icardi’den şiddet gördü. Futbolcunun çocuğun kafasına defalarca vurduğu ve bu durumun çocuğun okulundan gelen mesajla ortaya çıktığı öne sürüldü.

BANA ‘BABA’ DİYORLAR

Wanda Nara, “Maxi Lopez’le şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınırı var ve benim sınırım da çocuklarım. Bu raporun basına nasıl sızdığını bilmiyorum ama küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkâr etmeyeceğim” dedi.

Haberin Devamı

Mauro Icardi ise hakkındaki suçlamayı reddetti. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklarına şiddet uygulamadığını söyledi, “Onları ben büyüttüm, bana baba diyorlar” ifadelerini kullandı.