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Wanda Nara'dan milyonluk boşanma talebi

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray
Wanda Naradan milyonluk boşanma talebi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 08:30

Wanda Nara’nın ünlü futbolcu Mauro Icardi’den boşanma talepleri gündem oldu. Nara, Icardi’den 500 bin Euro tazminat, Milano’da bir daire ve Como Gölü kıyısında bir villa istedi. İkilinin boşanma davasının ilk duruşması 11 Mart’ta yapılacak.

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın olaylı boşanma süreci devam ediyor. Boşanma duruşmasına günler kala Wanda Nara’nın Icardi’den boşanma talepleri ortaya çıktı. İtalyan basını Nara’nın Icardi’den boşanmak için talep ettiklerini yazdı. Corriere della Sera’nın haberine göre Wanda Nara lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için Icardi’den aylık 500 bin Euro tazminat talep ediyor. Wanda Nara’nın istekleri arasında Milano’daki panoramik bir daire ve Como Gölü kıyısındaki bir villa var.

Wanda Naradan milyonluk boşanma talebi

İlk duruşma 11 mart’ta

Wanda Nara, Icardi ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Francesca ve Isabella’nın velayetini de talep etti. China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi de çocuklarının velayeti için gerekli adımları attı. Arjantinli yıldız, kızları Francesca ve Isabella’nın İstanbul’a geri gelerek velayetin kendisinde kalmasını istediği öğrenildi. İkilinin boşanma davasının ilk duruşması 11 Mart’ta yapılacak.

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Wanda Naradan milyonluk boşanma talebi

Wanda Nara’nın IcardI’den boşanmak için talep ettikleri

* 500 bin Euro tazminat

* Milano’da bir daire

* Como Gölü kıyısında bir villa

* Çocuklarının velayeti

 

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray

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