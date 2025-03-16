Wanda Nara ve Icardi arasında çocuk kavgası

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Galatarasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında sular durulmuyor. İkili bu kez çocukları yüzünden karşı karşıya geldi.

Wanda Nara önceki gün kızlarının velayeti konusunda açıklama yaptı: “Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim.”

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ICARDI KIZIYLA ASANSÖRDE KİLİTLİ KALDI

Bu açıklamadan saatler sonra Icardi okuldan çocuklarını almaya gitti. Ancak ünlü futbolcu, kızlarının yanında olan evcil hayvanlarını istemedi. Kızlarının evcil hayvanlarını Wanda Nara’ya bırakmak isteyen Icardi, eski eşinin yaşadığı binaya gitti ve işler orada karıştı.

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi aradı. LAM’a (América TV) göre Nara, Icardi’nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı:

“Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador’a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı. Polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi’nin müdahale etmesiyle sonuçlandı.”

Icardi’nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediğini belirten gazeteci sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç-dört polis vardı. Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu. Polis, Mauro’ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi. Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro Icardi daha sonra kaçtı.”

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Boşanmak için servet istedi

Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için 500 bin dolar tazminat, Milano’da bir daire, Como Gölü kıyısında bir villa istediği öne sürülmüştü.