Wanda Nara: Gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz

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Nara paylaşımın altına düştüğü İspanyolca notla İstanbul’a olan sevgisini dile getirdi: “Hep İtalya’nın ikinci evim olduğunu düşünmüştüm ama İstanbul hakkında ne söyleyebilirim ki, her köşe başında bir öpücük, bir sarılma. Sizleri seviyorum. Eğer benim ve çocuklarımın programı izin verirse, gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz.”

Kar maskeli kamuflaj

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Türkiye’ye dönen Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile İstanbul’un tarihi mekânlarını keşfe çıktı. Tanınmamak için kar maskesiyle dolaşan ünlü yıldız, sevgilisiyle tarihi gezisinden karelerini Instagram’da da paylaştı.

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Icardi o karelerin altına yine sevgilisi için romantir bir not düştü: “Boğaz’ın dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir, bir parçam her zaman ait olacak.”