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Wanda Nara: Gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#China Suárez
Wanda Nara: Gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 08:25

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 17. Best of Europe Awards töreninde ‘yılın kadını’ ödülünü alan Wanda Nara da sosyal medyasından İstanbul ziyaretinin karelerini paylaştı.

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Nara paylaşımın altına düştüğü İspanyolca notla İstanbul’a olan sevgisini dile getirdi: “Hep İtalya’nın ikinci evim olduğunu düşünmüştüm ama İstanbul hakkında ne söyleyebilirim ki, her köşe başında bir öpücük, bir sarılma. Sizleri seviyorum. Eğer benim ve çocuklarımın programı izin verirse, gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz.”

Wanda Nara: Gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz

Kar maskeli kamuflaj

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Türkiye’ye dönen Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile İstanbul’un tarihi mekânlarını keşfe çıktı. Tanınmamak için kar maskesiyle dolaşan ünlü yıldız, sevgilisiyle tarihi gezisinden karelerini Instagram’da da paylaştı.

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Wanda Nara: Gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz

Icardi o karelerin altına yine sevgilisi için romantir bir not düştü: “Boğaz’ın dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir, bir parçam her zaman ait olacak.”

Wanda Nara: Gerçek Türk dizisini izleyeceksiniz

 

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#China Suárez

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