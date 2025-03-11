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Wanda Nara borç batağında... 8,2 milyonluk ceza!

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#İcardi#Boşanma Davası
Wanda Nara borç batağında... 8,2 milyonluk ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 08:22

Icardi’yle olaylı boşanma davasıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, Arjantin basınının iddiasına göre borç batağında. Nara’ya son olarak 8.2 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü.

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GALATASARAYLI futbolcu Mauro Icardi ile ayrılık sürecinde yaşadıklarıyla Arjantin, İspanya, İtalya ve Türkiye basınında gündemden düşmeyen Wanda Nara’yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu yazdı.

Gazeteci, Nara’nınmahkemelere yüklü miktarda borcu olduğunu öne sürdü. Latorre, “Wanda 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık” ifadelerini kullandı.

Yanina Latorre ayrıca Wanda Nara’nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi’yi de kızlarının telefonlarından engellediğini ileri sürdü. Bu durum üzerine Icardi’nin Nara’yı şikâyet ettiği belirtildi

KIZLARI İÇİN DAVA AÇACAK

Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde karşılıklı olarak ortaya atılan iddialar skandal boyutunda. Nara son olarak eski eşi Maxi Lopez’den olan çocuklarının Mauro Icardi’den şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

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Icardi de bu suçlamaya karşılık “Senin çocukların bana baba diyor” şeklinde bir paylaşım yaparak kendisini savunmuştu.

America TV’nin haberine göre de Mauro Icardi ve avukatları, Wanda Nara’nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek yeni bir hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre bu sürecin fitilini Nara’nın kızlarını ATV’ye bindirmesi ateşledi. Icardi’nin avukatları, bu durumu delillendirerek mahkemeye sunmak üzere bir dilekçe hazırladı.

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#Wanda Nara#İcardi#Boşanma Davası

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