×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Wanda Nara: Beni kirletmeye çalıştılar

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#L Gante
Wanda Nara: Beni kirletmeye çalıştılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 07:50

Mauro Icardi’yle yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, 2024’ü değerlendirdiği bir paylaşım yaptı, 2025 dileğini açıkladı.

Haberin Devamı

KİMSEYİ KANDIRMADIM HEP DOĞRUYU SÖYLERİM

Wanda Nara, 2024’ün kendisi için özel ama zor bir yıl olduğunu söyledi: “Her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmayan şeylerle beni kirletmeye çalıştılar. Asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman doğruyu söylerim. Samimiyet için savaşıyorum.”

Wanda Nara: Beni kirletmeye çalıştılar

Hayatın tadını çıkarmak istiyorum

Hakkındaki olumsuz yorumları görmemeleri için çocuklarından telefonlarını aldığını açıklayan Wanda Nara, haksız şekilde eleştirildiğini dile getirerek “adalet” temennisinde bulundu: “Her şeyi tek başıma hallediyorum ve adaletin yerini bulmasını bekliyorum. 2024 bana çok fazla deneyim ve güç kazandırdı. 2025’te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum.”

Haberin Devamı

Wanda Nara: Beni kirletmeye çalıştılar

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yle evliliği bitmeden rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara, hakkındaki olumsuz yorumlara sitem etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#Wanda Nara#L Gante

BAKMADAN GEÇME!