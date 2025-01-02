Wanda Nara: Beni kirletmeye çalıştılar

Haberin Devamı

KİMSEYİ KANDIRMADIM HEP DOĞRUYU SÖYLERİM

Wanda Nara, 2024’ün kendisi için özel ama zor bir yıl olduğunu söyledi: “Her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmayan şeylerle beni kirletmeye çalıştılar. Asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman doğruyu söylerim. Samimiyet için savaşıyorum.”

Hayatın tadını çıkarmak istiyorum

Hakkındaki olumsuz yorumları görmemeleri için çocuklarından telefonlarını aldığını açıklayan Wanda Nara, haksız şekilde eleştirildiğini dile getirerek “adalet” temennisinde bulundu: “Her şeyi tek başıma hallediyorum ve adaletin yerini bulmasını bekliyorum. 2024 bana çok fazla deneyim ve güç kazandırdı. 2025’te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum.”

Haberin Devamı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yle evliliği bitmeden rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara, hakkındaki olumsuz yorumlara sitem etti.