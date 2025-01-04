Wanda isyan etti: Adalet istiyorum

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ICARDI’NİN SON HAMLESİ WANDA’YI ÇILDIRTTI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Nara son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Icardi’ye isyan etti. Futbolcunun çocuklarının masraflarını karşılamayı bıraktığını öne süren Nara, “adalet” istedi.

BU ŞİDDET DEĞİL Mİ?

Wanda Nara paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Beş küçük çocuğun sağlık sigortasını kesmek, okul ücretini ödemeyi bırakmak, nafaka ödememek, onları anneleri olmayan bir kadınla yaşatmak ve Noel’de kızlarımla konuşmamı yasaklamak. Bu şiddet değil midir? Adalet istiyorum.”