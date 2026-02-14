Volkan Konak'ın kurduğu hayal gerçek oldu

Haberin Devamı

33 yıllık eşi Selma Konak’a duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Konak, 14 Şubat’ta en büyük hediyeyi önce eşine, sonra sevenlerine veriyor. Söz ve müziği Cevdet Bağca’ya, yeni düzenlemesi Selim Bölükbaşı’na ait olan “Al Ömrümü” Volkan Konak’ın yorumuyla yeniden müzikseverlerle buluşuyor.

Şarkının duygu yüklü yapay zekâ klibinin üretimi Gürkan Bülbüloğlu’na ait. Klipte; 1992 yılında eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturan ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle tam 31 yıl sonra, 2023’te gerçekleştirilen aşk dolu düğünden çifte ait görüntüler yer alıyor.