Volkan Konak'ın kurduğu hayal gerçek oldu

Volkan Konakın kurduğu hayal gerçek oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 08:05

VOLKAN Konak’ın vefatından hemen önce kurduğu hayal gerçek oldu.

33 yıllık eşi Selma Konak’a duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Konak, 14 Şubat’ta en büyük hediyeyi önce eşine, sonra sevenlerine veriyor. Söz ve müziği Cevdet Bağca’ya, yeni düzenlemesi Selim Bölükbaşı’na ait olan “Al ÖmrümüVolkan Konak’ın yorumuyla yeniden müzikseverlerle buluşuyor.

Şarkının duygu yüklü yapay zekâ klibinin üretimi Gürkan Bülbüloğlu’na ait. Klipte; 1992 yılında eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturan ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle tam 31 yıl sonra, 2023’te gerçekleştirilen aşk dolu düğünden çifte ait görüntüler yer alıyor.

