Volkan Konak şarkılarla anıldı

Önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konseri Volkan Konak sevenleri ilgiyle izledi. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği projede, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç gecenin solistliği yaptı.

Trabzonlu Ezgi Eyüboğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Beni çok heyecanlandıran ve duygulandıran bir konser bu. Aynı patikada yürümekten, aynı derenin suyunu içmekten her zaman onur duyacağım; doğduğum toprakların en kıymetli temsilcilerinden olan Volkan abimizin şarkılarını sizlerle beraber söyleyecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bazı insanlar, bazı ruhlar hiç gitmez. Volkan Konak onlardan biri.”

Mehmet Kılınç ise “Onun sizlere hissettirmiş olduğu ve yaşattırmış olduğu duyguları bir nebze hissettirmek istiyoruz” dedi.