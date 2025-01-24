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Victor Osimhen eğlence sonrası olay çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Victor Osimhen#Galatasaray#Maslak
Victor Osimhen eğlence sonrası olay çıkardı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 08:53

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in eğlence gecesi tatsız bitti. Mekân çıkışı görüntülenen futbolcu ve arkadaşları, fotoğraflarını çeken muhabirlere sert tepki gösterdi.

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ARKADAŞLARIYLA GECELERDE

Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, önceki gece arkadaşlarıyla Maslak 1453’teki Tofes 99 Sports Bar adlı mekândaydı. Eğlence sonrası mekândan 10 kişilik arkadaş grubuyla ayrılan Osimhen, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Victor Osimhen eğlence sonrası olay çıkardı

KAMERALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Görüntülendiğini farkedince sinirlenen Victor Osimhen, muhabirlere sözlü saldırıda bulundu. Ünlü futbolcu, kameraları engellemeye çalıştı.Görüntülerin silinmesini isteyen Osimhen ve arkadaşları, sonuç alamayınca hızlı bir şekilde oradan ayrıldı.

Victor Osimhen eğlence sonrası olay çıkardı



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#Victor Osimhen#Galatasaray#Maslak

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