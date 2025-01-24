Victor Osimhen eğlence sonrası olay çıkardı

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ARKADAŞLARIYLA GECELERDE
Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, önceki gece arkadaşlarıyla Maslak 1453’teki Tofes 99 Sports Bar adlı mekândaydı. Eğlence sonrası mekândan 10 kişilik arkadaş grubuyla ayrılan Osimhen, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
KAMERALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Görüntülendiğini farkedince sinirlenen Victor Osimhen, muhabirlere sözlü saldırıda bulundu. Ünlü futbolcu, kameraları engellemeye çalıştı.Görüntülerin silinmesini isteyen Osimhen ve arkadaşları, sonuç alamayınca hızlı bir şekilde oradan ayrıldı.