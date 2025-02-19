Velileri de mutlu edecek

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Oyun için önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi. Büyük heyecan yaşadıklarını belirten ekip, “Çok güzel bir çocuk oyunu çıkardık, 23 Şubat’ta başlıyoruz” dedi.

Alper Kul, “Benim çocuklarım 6 ve 11, Aslı’nın çocukları da 6 ve 10 yaşında. ‘Kadife Tavşan’ veli olarak da bizi mutlu edecek bir oyun” diye konuştu.

Muhabirlerle sohbeti sırasında yeni nesil çocuklar için kullanılan “Büyümüş de küçülmüş” ifadesi hakkında konuşan Aslı Tandoğan da “Bizden farklı bir jenerasyon onlar. Bambaşka bir dünyaya doğdular. Vicdan, sevgi ve bilgi açısından en iyisi olmalılar” diye konuştu.