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Velileri de mutlu edecek

Güncelleme Tarihi:

#Kadife Tavşan#Alper Kul#Aslı Tandoğan
Velileri de mutlu edecek
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:50

MARGERY Williams’ın klasik eseri ‘Kadife Tavşan’ tiyatro oyunu oldu. Alper Kul’un yazıp yönettiği, Aslı Tandoğan ile Yosi Mizrahi’nin rol aldığı BKM yapımı oyun, 23 Şubat’ta Maximum Uniq Hall’de perde açacak.

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Oyun için önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi. Büyük heyecan yaşadıklarını belirten ekip, “Çok güzel bir çocuk oyunu çıkardık, 23 Şubat’ta başlıyoruz” dedi.

Alper Kul, “Benim çocuklarım 6 ve 11, Aslı’nın çocukları da 6 ve 10 yaşında. ‘Kadife Tavşan’ veli olarak da bizi mutlu edecek bir oyun” diye konuştu.

Muhabirlerle sohbeti sırasında yeni nesil çocuklar için kullanılan “Büyümüş de küçülmüş” ifadesi hakkında konuşan Aslı Tandoğan da “Bizden farklı bir jenerasyon onlar. Bambaşka bir dünyaya doğdular. Vicdan, sevgi ve bilgi açısından en iyisi olmalılar” diye konuştu. 

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#Kadife Tavşan#Alper Kul#Aslı Tandoğan

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