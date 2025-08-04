Vefat eden sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpek, Ceylan Ertem tarafından sahiplendi

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Ertem, kalp krizi sonucu vefat eden 21 Temmuz'da toprağa verilen sahibinin mezarı başında bekleyen köpeği sahiplenmek için girişimde bulundu.

Bunun üzerine ilçedeki barınakta bakımı yapılan köpek, işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir'e götürülmek üzere Ahbap Derneği gönüllüsü Recep Duman tarafından teslim alındı.



Duman, AA muhabirine, köpeğin yeni yuvasına götürülmesi için gerekli süreci başlattıklarını söyledi.

Köpeği teslim almak için kent merkezinden Yüksekova'ya geldiklerini belirten Duman, "Ceylan Hanım ve derneğimizin kurucusu Haluk Levent'in girişimleriyle buradayız. Köpeği teslim aldık, kimliğini ve gerekli belgelerini çıkardık. Şimdi İzmir'e, yeni yuvasına doğru yola çıkıyoruz." dedi.

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Esener'in kardeşi Enes Esener ise "Ağabeyimin emanetine biz de sahip çıkabilirdik ancak şu an gideceği yerde daha iyi şartlarda bakılacak. Ahbap Derneği ekipleri geldi, köpeği teslim ettik. Şu an İzmir'e doğru yola çıktı. Emanet emin ellere teslim edildi." diye konuştu.



Van'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Muğdat Esener'in cenazesi 21 Temmuz'da Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında toprağa verilmişti. Esener'in mezarının başından ayrılmayan köpeği görenleri hüzünlendirmişti.