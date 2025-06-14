Vefasız evlat onları görmek bile istemiyor ama... Ünlü çiftin büyük derdine az da olsa derman geldi... 'Artık resmen benim şövalyemsin!'

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Konuyu takip edenlerin çok iyi bildiği gibi Victoria ve David Beckham, dört çocuklarının en büyüğü olan Brooklyn'i Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile evlendirdikten sonra hayatları değişti. Ama olumsuz yönde. Çünkü aralarında bir türlü çözülemeyen sorunlar yaşanmaya başladı.

Anlaşmazlık öyle bir boyuta geldi ki Brooklyn artık kendi öz ailesini defterinden sildi... Bu durum elbette Victoria ve David'i kalplerinden yaraladı. Yine de diğer yandan ünlü çiftin bu büyük yarasına bir merhem geldi...

KENDİSİ ŞÖVALYE İLAN EDİLDİ... KARISI DA 'LADY' OLDU

Yıllarını futbol sahalarında ter dökerek geçiren 50 yaşındaki David Beckham şövalye ilan edildi! Bundan böyle herkes ondan söz ederken "Sir" unvanını da kullanacak.

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David şövalye nişanı aldığı için karısı Victoria da artık "Lady" olarak anılacak.

Bu durum aslında David Beckham'ın yıllardır içten içe umduğu bir gelişmeydi.

İngiliz kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen hatta "Ne zaman bu aileyi görsem gözlerim yaşarıyor" diyen Beckham monarşi destekçisi olduğunu hiçbir zaman saklamadı.

Uzun süredir Kral Charles'ın himayesindeki bazı sosyal sorumluluk projelerinde de çalışan Beckham böylece hayatının en büyük hayalini gerçekleştirmiş oldu.

David Beckham "Sir" unvanı almasıyla ilgili olarak "Bu büyük onuru sindirmem biraz zaman alacak. Ama çok gururluyum. Bu ailemle paylaştığım duygusal bir an" dedi.

'SEN HER ZAMAN BENİM PARLAK ZIRHLI ŞÖVALYEMDİN'

Bu arada David'in 1999 yılında evlendiği karısı Victoria, sosyal medya sayfasından bir kutlama paylaşımı yaptı...

Birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Victoria "Sen her zaman benim parlak zırhlı şövalyemdim. Ama bu şimdi resmileşti" diye seslendi kocasına.

Ardından da "Ne büyük bir onur... Seninle bundan daha fazla gurur duyamazdım. En önemli şeylere -işine, ülkene, tutkuna, hepsinden çok ailene- olan kendini adamışlığın hiç sarsılmadı. Yıllar yılı nezaketin, alçakgönüllülüğünle birçok hayata dokunma tarzın senin nasıl bir adam olduğunu çok iyi anlatıyor. Bunlar her gün bize ilham vermeye devam ediyor" diye yazdı.

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Victoria Beckham, "Ama hepsinin ötesinde sana "benim" diyebildiğim için çok gururluyum. Seni çok seviyorum" diye bitirdi satırlarını.

Beckham'ın unvanı sosyal medyada da tebrik yağmuruna tutuldu... Dostları, yakın çevresi ve çocukları bu konuda tebrik paylaşımları yaptı.





Romeo Beckham, babasıyla ne kadar gurur duyduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Brooklyn ise ailesi için önemli olan bu gelişmeyi görmezden gelip, yiyecek fotoğrafları paylaştı.





Çiftin oğullarından Cruz da babasının "Sir" annesinin "Lady" olduğunu vurgulayan bir paylaşım yaptı.

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Güzel gelişme ile ailesinden kopan ve bunu da açık açık dile getiren Brooklyn Beckham'ın yarattığı üzüntü biraz da olsa azalmış oldu aile açısından.

David Beckham'ın şövalyelik unvanı açıklandıktan sonra ailesi ve dostları da sosyal medya sayfalarından onu kutlayan paylaşımlar yaptı.

Oğlu Romeo babasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşıp "Seninle çok çok gurur duyuyorum" diye yazdı.

Bu arada Beckham ailesinden artık tamamen koptuğunu kendisi açıklayan Brooklyn ise bu gelişmeye duyarsız kaldı. O kendi sayfasında yiyeceklerle ilgili paylaşımlar yaptı.

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Cruz Beckham da babasının "Sir" unvanı aldığını ve bunun sonucu olarak annesinin de artık "Lady" olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

DAHA ÖNCE DE BİR NİŞANLA ONURLANDIRILMIŞTI

Beckham'ın yanı sıra oyuncu Gary Oldman, efsane müzik grubu The Who'nun üyelerinden Roger Daltrey, yönetmen Christopher Nolan, İsveçli müzik grubu ABBA, Queen grubunun eski gitaristi Brian May ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton da aynı unvanla onurlandırıldı.

Beckham bu unvana İngiliz futboluna yaptığı katkıların yanı sıra görev aldığı sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle de değer görüldü.

David Beckham daha önce de 2017 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) almıştı.

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AİLENİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

Aslına bakılırsa David Beckham'ın İngiliz kraliyet ailesine olan sempatisini bilmeyen yok. Öyle ki David Beckham "Ne zaman bu aileden birini görsem gözlerim doluyor" diyecek kadar da sempatisini kimseden gizlemiyor üstelik.

Beckham "Ben her zaman kraliyet ailesinin büyük bir destekçisi oldum. Ayrıca kraliyet ailesiyle ilgili her şeye hayranlık duyan bir ailede büyüdüm" dedi.

Victoria ve David Beckham, geçtiğimiz yılın son ayında Londra'yı ziyaret eden Katar Emiri ve eşi onuruna verilen yemeğin de konukları arasında yer aldı.