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Veda oyununa 2 ödül birden

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#Veda#Tiyatrokare#Meral Asiltürk
Veda oyununa 2 ödül birden
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 10:56

Tiyatrokare’nin bu sezon Nedim Saban yönetiminde sahneye uyarlanan, Ayşe Kulin’în romanı “Veda” oyunu ödüller almaya devam ediyor.

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“Yeni Tiyatro Dergisi Emek Ödülleri’nden Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü “Veda” oyununda Behice rolü ile Meral Asiltürk’e , Oyunculuk Özel Ödülü ise Veda oyununda Kerim rolü ile Fatih Gülnar’a verildi.

Ödülü alırken heyecanın paylaşan oyuncu Meral Asiltürk “32 yıldır perde açan Tiyatrokare’nin ,16 yıldır ben bir parçasıyım. Özellikle Nedim Saban’a ve beş yıldır en yakın arkadaşım olan “Behice rolünü Meral oynarsa harika olur” diyen duayenimiz Nevra Serezlî’ye çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Veda oyununa 2 ödül birden

Fatih Gülnar “Bu değerli ödül için Tiyatro Dergisine çok teşekkür ediyorum. Ödülün benim için farklı bir anlamı var. Severek okuduğum romanın oyununda oynamak çok değerli sevgili Nedim Saban’ a burada bulunan aileme teşekkür ediyorum.”dedi.

 

 

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#Veda#Tiyatrokare#Meral Asiltürk

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