Ve bitti! Hadise'den ilk açıklama geldi...

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Yönetmen, ünlü şarkıcının bulunduğu tüm fotoğrafları da sayfasından kaldırdı. Ancak Sönmez, bu hamlesi sosyal medyada haber olduktan kısa süre sonra Hadise’yi yeniden takibe aldı ve “Esas Oğlan”ın afişini paylaştı.

HADİSE’DEN İLK AÇIKLAMA

Avrupa turnesi kapsamında önceki akşam Londra'da sahneye çıkan Hadise, ayrılık sonrası ilk açıklamasını dinleyicilerine yaptı.



Hadise, "Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. O yüzden, 'Bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum' dedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya..." dedi.

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Hadise, bu açıklama sonrasında 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi.