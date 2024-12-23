Vahe Kılıçarslan iddialara cevap verdi: Ünlüyüm diye para istediler!

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İşletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım (45), 5 Temmuz 2023’te Afyon’da yaşanan trafik kazasında araçlarına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia ettiği sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan hakkında şikâyetçi oldu.

Kılıçarslan hakkında 4.5 yıl hapis ve 5 milyon TL tazminat istemiyle dava açıldı.

Suçlamaları reddeden ünlü sunucu, yaşanan kazayı ve sonrasında gelişen süreci anlattı:

ÜNLÜYÜM DİYE PARA İSTEDİLER!

Büyük iftira ile karşı karşıyayım... Karşılıklı mahkeme sürecinin devam ettiği ve hiç bir suçumun olmadığını belirterek konuyu sizlerle paylaşıyorum... 5 Temmuz 2023 saat 01.30'da, Kütahya yolu üstünde sol tarafta seyrederken, Korel Oteli'ne giden kavşağa girişim esnasında, sürücüsü Dursun Yıldırım olan, 69 yaşında bir beyefendinin bilir kişi raporunda tespitli 24 metre fren izine sahip çok süratli bir şekilde gelip, aracımın arka köşemden çarpması nedeniyle sağa caddenin ortasına savruldum... Bana çarpan araç freni bırakmayarak freni kilitleyerek, kavşağın banketine çarpıp aracının takla atmasına sebebiyet verdi... Hemen yardımlarına ben koşup kapıları açıp, araçtan çıkmalarına destek ve yardımcı oldum...

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SUÇUM OLMADIĞINI İSPATLAYACAĞIM

Ambulans ve trafik ekipleri geldi... Bana çarpan araçtaki aileyi ve beni tedaviye aldılar... Afyon Devlet hastanesine sürücü beyefendinin kızını Emine Yıldırım hanımefendiyi kaburga kırığından dolayı tedaviye aldılar...

Eskişehir'de özel hastaneye sevk olan hanımefendi 6 gün kaldıktan sonra taburcu oldu... Çıkan haberler tamamıyla asılsızdır...

Gereken tüm açıklamaları yapıp, 1 gram bile suçumun olmadığını anlatıp, ispatlayacağım... Ayrıca bana çarpmadan 24 metre yani bir futbol sahasınınım dörtte biri kadar yerde fren izi bulunmaktadır. Bana çarpan aracın fren izi 24 metre savcılık ve bilir kişi tarafından rapora tescil ettirilmiştir...

Kazadan sonra süreci takip ederken tehdit ve karşı tarafın hastane masraflarını ödemem için istenilen paraları suçsuz olduğum için, reddedip, yüce Türk adaletinin, yargı sürecinde doğru kararı vereceğini ifade etmişimdir...

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Gözden Kaçmasın Vahe Kılıçarslan’a çifte dava Haberi görüntüle

OLAY YERİNDEKİLER ŞAHİDİMDİR

Ünlü olduğum için hakkedilmeyen bir para karşı tarafın istediğini, üzüntü içinde görüyorum... Olay anında bana çarpan aracın içindeki kazazede yurttaşlarımızı aracın kaplarını açıp çıkmalarına destek ben olmuşumdur. Olay yerine gelen insanlar ve ambulans ekibi şahidimdir...

Benim çarpıp, kaçtığımı iddia edip hakkımda iftira atıp yanlış bilgilendirme yapanları, Yüce Rabbimize havale ediyor, elimdeki belgelerle hukuki süreç başlatacağıma siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum...