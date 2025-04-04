Üzüntüsü yüzüne yansıdı... Sessizce başını önüne eğdi

Haberin Devamı

Daha yılın ilk üç ayı bitmeden, yıllar boyunca sinema perdesinde seyirciyi hayalden hayale sürükleyen bazı oyuncular hayata veda etti.

İşte bunlardan biri de Val Kilmer'dı.

Müzik tarihine adını yazdıran Jim Morrison'ı canlandırdığı The Doors filminin yanı sıra Top Gun serisinde ve daha birçok yapımda rol alan Kilmer, bu haftanın başında 65 yaşında son nefesini verdi.

Uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Kilmer'ın hayatının son günlerini yatağa bağlı olarak geçirdiği ve son olarak yakalandığı zatürree nedeniyle son nefesini verdiği açıklandı.

Val Kilmer'ın ölümü ailesini ve yakınlarını derin bir kedere boğdu elbette. Ama sadece onlar değil, yıllar içinde Kilmer ile birlikte çalışanlar ve onu sadece filmlerinden tanıyanlar bile bu acı kaybın etkisiyle sarsıldı.

Haberin Devamı

KAYBETTİĞİ ARKADAŞINI BÖYLE ANDI

Kuşkusuz Val Kilmer'ı kişisel olarak tanıyanlar onun ölümünden en çok etkilenenler oldu.

İşte bunlardan biri de Tom Cruise idi...

Cruise, Kilmer ile önce 80'li yıllarda Top Gun filminde ardından da onun devamı niteliğindeki Top Gun: Maverick filminde birlikte çalıştı.

62 yaşındaki Cruise, Las Vegas'ta yapılan bir etkinliğe konuk oldu ve orada da rol arkadaşına seyircilerin karşısında veda etti.

CinemaCon etkinliğinde sahneye çıkan Tom Cruise "Sevgili arkadaşım Val Kilmer'ı onurlandırmak istiyorum" diye başladı sözlerine.

Ardından da Kilmer'ın çalışmalarına ne kadar hayran olduğunu söyledi.

BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNA ÇAĞIRDI

Tom Cruise, "Top Gun'ın ardından Top Gun: Maverick için geri döndüğünde bundan ne kadar onur duyduğumu ve ne kadar minnettar olduğumu anlatamam" diye sürdürdü sözlerini.

Kilmer'ın sinema sanatını çok sevdiğini hatırlatan Cruise seyirciyi de onun onuruna bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Haberin Devamı

O anlarda Tom Cruise'un duygularına hakim olamaması da dikkatlerden kaçmadı.

İKİ FİLMDE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Tom Cruise ile Val Kilmer ik olarak 1986 yılında ilk Top Gun filminde birlikte çalıştı.

O yapımda Cruise Pete 'Maverick' Mitchell'a, Val Kilmer da Tom 'Iceman' Kazansky karakterlerine hayat verdi.

Arada yıllar geçtikten sonra iki oyuncu bu kez Top Gun: Maverick filminde bir araya geldi ve yine aynı karakterleri canlandırdı.

2022 tarihli bu filmde gırtlak kanseri yüzünden sesini kaybeden Val Kilmer için yapay zeka teknolojisinden yararlanıldı.

Haberin Devamı

UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI

31 Aralık 1959 tarihinde ABD'de dünyaya gelen Val Edward Kilmer 1984 tarihli ve döneminde büyük yankı yaratan Top Secret adlı filmle kariyerine başladı. Ardından Real Genius'ta kamera karşısına geçti.

1986 yapımı Top Gun onun kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu. Bunun ardından Jim Morrison'ı canlandırdığı The Doors adlı film geldi. Doc Holliday, Tombstone, Batman, Batman Forever, Doktor Moreau'nun Adası, Kiss Kiss Bang Bang onun rol aldığı yapımlardan bazıları.

Val Kilmer, 2015 yılında gırtlak kanserine yakalandı. Ondan sonra da konuşma konusunda sıkıntı çekmeye başladığı için kariyerinden de uzaklaştı.

Kilmer, 2020 yılında I'm Your Huckleberry: A Memoir adlı bir kitap yayınladı. 2021 yılında da Val adında bir belgeselde de hayatı konu edildi.

Haberin Devamı