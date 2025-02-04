Uzak Şehir'in 12. bölümünde neler oldu? Ozan Akbaba sesiyle büyüledi... Alya'nın zor seçimi: Özgür bir hayat mı, Cihan mı?

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Dizinin önceki bölümünde;

Alya'dan intikam almak için Zeynep ile Cihan'ı imam nikahı kıymaya ikna eden Sadakat, genç kızın 16 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Sadakat'in planı suya düştü ve Cihan, Ecmel'in öldürülmesine engel oldu.

Cihan, bir kez daha annesi ile karşı karşıya gelirken hayatının en büyük sırrını da öğrendi.

Boran'ımın babası Ecmel soysuzu!

Dizinin yeni bölümünde;

Duydukları ile şoke olan Cihan ne yapacağını bilmez bir halde, bu gerçeği başka kimin bildiğini sordu.

Sadakat geçmişte yaşanan her şeyi tüm detayları ile oğluna anlattı. Yeğeni Deniz'i kaybetme korkusuyla yüzleşen Cihan, annesi ile bir karar aldı.

Cihan'ın tatsızlığından bir şeyler olduğunu anlayan Alya, üstelese de gerçeği öğrenmeyi başaramadı.

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Nare ve Özkan'ı karşısında gören Alya; Sadakat'in Ecmel'i öldürmeye çalıştığını ve Cihan'ın engel olduğunu öğrendi.

Alya, sakinliğini korumaya çalışırken gecenin sessizliği Şahin'in sesiyle bölündü. Konağın kapısına dayanan Şahin, Sadakat'ten hesap sormak üzereyken Cihan araya girdi ve 'Babanı öldürmediğim için pişmanım' dedi

Şahin'in peşinden ama ona yetişemeyen Nare; ihtiyarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak silahını aldı ve annesine doğrulttu.

Cihan kardeşine son anda engel olurken; Nare'nin de söyleyecek bir çift laf vardı:

Benim bir güvendiğim sen vardın ama sen de hayal kırıklığısın abi!

Gözünün önünde olup bitenleri gören ve şoke olan Alya, Sadakat' diline gelen her şeyi söyledi.

Cihan'ın ağzından iyi bir şeyler duymaya ihtiyacı olan Alya, beklediği tepkiyi alamadı.

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Gerçeklerin de insanlar gibi bin bir yüzü var bunu sakın unutma

Haber, hapishaneye de ulaştı. Cihan'ı aramanın bir yolunu bulan Kaya, abisine tepki gösterdi.

Bir yanda kardeşleri, bir yanda Alya diğer yanda ise annesi arasında kalan Cihan, kendini köşeye sıkışmış hissetmeye başladı.

Cihan'a en iyi gelen şey, yeğeni Cihan Deniz'di.

Hamile olduğu ortaya çıkan Zeynep'in can güvenliği için gerekli önlemleri alan Cihan, sorunu kökten çözdü.

Kaya'nın mahkemesine sayılı günler kala, Cihan Erol'un getirdiği görüntülerdeki ayrıntıyı fark etti ve kardeşini kurtarmak için büyük bir adım attı.

Kontrol için Alya'ya giden Nare hastanede Şahin ile karşılaştı. İkiliyi birbirlerinden uzak tutmak isteyen Alya, Nare'yi odasına davet etti.

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İki kadının konuştuğu tek bir konu vardı: Cihan!

Alya'nın abisi Cihan'a olan ilgisinin farkına varan Nare, her cümlesi ile yengesinin aklındaki sorulara yanıt oldu.

Bir insana merak ilgiyle başlar...

Nare, abisinin Şeyda ile olan evliliğinin perde arkasını da anlattı.

Şeyda zamanla abime aşık oldu, abim ise onu hep reddetti

Alya'nın New York'a gitme hazırlığında olduğunu öğrenen Mine, sevgilisini iş yerinde ziyaret etti. Bu zamansız sürpriz Cihan'ı daha da gerdi.

Gece yaşananlardan dolayı pişmanlık hisseden Nare, özür dilemek için abisinin yanına gitti. Cihan'ın tatsızlığını fark eden ve bir şeyler olduğunu anlayan Nare, sorularına yanıt alamadı.

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Cihan, odasının karıştırıldığını fark etti ve Alya'ya nedenini sordu. Kaçamak cevaplar veren Alya, sonunda gerçeği itiraf etti. Konuşmadan cesaret alan Alya; Cihan'a Şeyda'nın kendisine aşık olduğunu neden Demir'e söylemediğini sordu:

"Adam yeterince acı çekmişti..." cevabı Alya'nın kalbine dokundu.

Konaktaki Zeynep krizi çözüldü. Aileler Zeynep'i çocuğunun babası ile evlendirmeye razı oldu.

Mahkeme günü geldi. Ecmel, duruşma öncesi Zerrin ve Şahin'i Kaya'nın hapisten çıkmaması konusunda tembihledi.

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Nare adliyeye Özkan ile giderken, Sadakat tüm adamları ile birlikte adeta çıkarma yaptı.

Zerrin, babasının baskıları sonucu ifadesini değiştirirken; bu durum Kaya'yı yıktı.

Cihan'ın kardeşini kurtarma çabaları nihayet sonuç verdi. Mahkeme heyeti kararını vermek üzereyken, Cihan kayıp motorcunun kaskındaki görüntüleri duruşma salonuna ulaştırdı.

Kaya günler sonra özgürlüğüne kavuşurken, onu konakta ilk karşılayan Cihan Deniz oldu.

Herkesle hasret gideren Kaya, annesine ise meydan okudu.

Oğlu ile birlikte New York'a kaçma planları yapan Alya'nın ilk adımı Deniz'i Diyarbakır'a götürebilmekti...

Uzun uğraşlar sonunda Alya, Cihan'ı Deniz'i Zeynep'in düğününe götürmeye ikna etti.

Sabah erkenden düğün için yola çıkan Alya, belli etmemeye çalışsa da bütün konakla sessizce vedalaştı.

Düğünde nikah şahidi olan Alya, damadın Cihan hakkında söylediklerini duyunca şoke oldu.

Bize ev almışsın, iğneden ipliğe döşemişsin. Çocuk için de yüklü bir para yatırmışsın. Allah senden razı olsun beyim

Cihan, Deniz'i bir an olsun kucağından indirmezken ikili arasındaki bu ilişki Alya'yı Cihan'a bir adım daha yaklaştırdı.

Deniz çok mutlu oldu. Gelmesini sağladığın için çok teşekkür ederim...

Zeynep'in mutluluğunda büyük pay sahibi olan Cihan, düğünde ihtiyar ile birlikte saz çalıp türkü söyledi. Cihan hakkında yeni bir şey daha öğrenen Alya; kararını sorgulamaya başladı...

O dakikalarda Alya, oğlunu da alıp düğünün yapıldığı mekandan kaçmayı başardı.

Alya Yenge çıkış yaptı abi





Dizinin final sahnesinde;

En başından beri Alya'nın kaçış planının farkında olan Cihan, onları havalimanına kadar takip etti.

Pasaport kontrolünden geçmek üzereyken Alya ve Deniz'e yetişen Cihan, İhtiyar'ı durdurdu.

Alya hayatının en zor kararını vermek üzereydi...

Özgür bir hayat mı, yoksa Cihan mı?