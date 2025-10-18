Uykucu'ya özel ebru dersleri

Haberin Devamı

Filmde Çağatay Ulusoy, ebru sanatçısı Ferman karakterine hayat veriyor. Görsel ve felsefi açıdan filme özel bir derinlik kazandıran ebru sahneleri için Ulusoy, usta ebru sanatçısı Tüzin Tiryaki’den özel dersler aldı.

Ön hazırlık aşamasında planlanan uzun eğitim süreci, oyuncunun el becerisi ve sanata yatkınlığı sayesinde kısa sürdü.

Ebru sahneleri, Tüzin Tiryaki’nin danışmanlığında ve sete bizzat katılımıyla çekildi.

Filmdeki tüm ebru planlarında Çağatay Ulusoy’un elleri kullanıldı. Sahneler için bir başka sanatçı hazır bulundurulmasına rağmen oyuncu çekimlerin tamamını kendisi gerçekleştirdi. Can Ulkay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Uykucu’ 29 Ekim’de vizyonda.