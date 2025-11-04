‘Uykucu’nun gişe başarısı

Haberin Devamı

Film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda rekor bir açılışa imza atarak, ilk gün yaklaşık 12 saatlik sürede 103 bin 181 kişilik gişe rakamına ulaşmıştı.

Vizyondaki filmlerin bir haftalık toplam izleyici sayısını bir günde geride bırakan ‘Uykucu’, beş günde ise 221 bin 155 kişilik seyirci rakamına ulaşmayı başardı.

Polat Yağcı’nın yapımcılığında, Poll Films imzasıyla çekilen filmde yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar ve Cengiz Bozkurt da yer alıyor.