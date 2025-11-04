×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

‘Uykucu’nun gişe başarısı

Güncelleme Tarihi:

#Uykucu#Çağatay Ulusoy#Elçin Sangu
‘Uykucu’nun gişe başarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 08:11

ÇAĞATAY Ulusoy ile Elçin Sangu’yu başrollerde buluşturan ‘Uykucu’ filmi gişede büyük başarıya imza attı.

Haberin Devamı

Film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda rekor bir açılışa imza atarak, ilk gün yaklaşık 12 saatlik sürede 103 bin 181 kişilik gişe rakamına ulaşmıştı.

Vizyondaki filmlerin bir haftalık toplam izleyici sayısını bir günde geride bırakan ‘Uykucu’, beş günde ise 221 bin 155 kişilik seyirci rakamına ulaşmayı başardı.

Polat Yağcı’nın yapımcılığında, Poll Films imzasıyla çekilen filmde yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar ve Cengiz Bozkurt da yer alıyor.

‘Uykucu’nun gişe başarısı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uykucu#Çağatay Ulusoy#Elçin Sangu

BAKMADAN GEÇME!