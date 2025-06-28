Üstün başarı ödülü alacak

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Ünlü oyuncu Sicilya’nın Taormina kentinde düzenlenen Nations Award töreninde, “Bir Zamanlar Çukurova” dizisindeki performansıyla “TV Dizilerinde Üstün Başarı” ödülüne layık görüldü.

Soral törene katılmak için kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile birlikte önceki gün İtalya’ya gitti. ‘Ümit’ karakteriyle ülkede çok sevilen Soral birçok önemli medya kuruluşunda haber oldu.

Oyuncu, Sicilya’daki ilk gününde dünyaca ünlü yönetmen Terry Gilliam’la bir araya geldi. Bu akşam düzenlenecek törene Soral ve Gilliam’ın yanı sıra Emir Kusturica, Celeste Dalla Porta gibi dünyaca ünlü yıldızlar katılacak.