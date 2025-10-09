Usta yönetmen 234 bin lira tazminat kazandı

Haberin Devamı

İddiaya göre, Derviş Zaim filminin mali haklarını 1996’da İstisnai Filmler’e devretti. İstisnai Filmler’in iflas etmesi üzerine sözleşmeyi sona erdiren Zaim’e bugüne kadar 120 bin dolar dışında herhangi bir ödeme yapılmadı.

“Tabutta Rövaşata” filminin izinsiz şekilde çeşitli platformlarda kullanıldığını öne süren Derviş Zaim’in avukatı Sinan Görkem Gökçe, “İstisnai Filmler, söz konusu filme ilişkin mali haklarını Horizon şirketine devretmiştir. Müvekkile ait filmin internetten erişimin engellenmesini istiyoruz. Ayrıca zararımızın karşılanması için Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri ile Horizon şirketlerini tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi.

İZİNSİZ KULLANIM ENGELLENDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davada karar açıklandı. İki şirketi 234 bin lira telif tazminatı ödemesine hükmeden mahkeme, davaya konu filmin izinsiz şekilde dijital ortamlarda kullanılmasının önlenmesine karar verdi.