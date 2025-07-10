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Usta sanatçı Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti

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#Rüçhan Çamay#Para Para Para#Gönlüm Çok Zengin
Usta sanatçı Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 11:58

Türk caz, pop müziğinin öncülerinden, unutulmaz şarkılara imza atan ve aynı zamanda oyunculuk da yapan usta sanatçı Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çamay’ın vefat haberi sanat camiasını ve müzikseverleri derin bir üzüntüye boğdu.

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1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rüçhan Çamay, müzik kariyerine çok genç yaşta adım attı. Henüz 16 yaşındayken İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başlayan Çamay, özellikle 1950’li ve 60’lı yıllarda seslendirdiği “Para Para Para!”, “Gönlüm Çok Zengin” ve “Ne Haber” eserleriyle dönemin en sevilen sanatçıları arasında yer aldı. Türk sanat müziği repertuvarına kattığı onlarca eserle hafızalara kazındı.

Usta sanatçı Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşan Çamay; hem sesi, hem duruşu hem de yorum gücüyle müziğe damga vurdu. Ayrıca 1960’larda caz müziği ile de ilgilenmiş, çok yönlü sanat anlayışıyla takdir toplamıştı.

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Usta sanatçı Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti

Rüçhan Çamay bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Acı haberi duyuran Çamay'ın oyuncu ve şarkıcı kızı Melike Demirağ üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi.

Dostları Rüçhan Çamay'a veda ederken Melike Demirağ'a da baş sağlığı dileklerinde bulundular.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Usta sanatçının cenazesi 11 Temmuz  Cuma günü Zincirlikuyu Camii'sinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta sanatçı Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti

 

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Canım Melike Demirağ’ın biricik anneciği değerli sanatçımız Rüçhan Çamay da aramızdan ayrılmış.
Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.
Melike’ciğime de sabırlar diliyorum…..

IŞIL YÜCESOY

Sayın Rüçhan Çamay. Bugün bizler şarkı söyleyebiliyorsak hep sizlerin ışık tutmasıyla. Size kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun. Ülkemiz çok değerli bir sanatçımızı kaybetti. Canım Melike Demirağ derin acını yürekten paylaşıyorum.

LALE BELKIS

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Sevgili Melike Hanım;
Rüçhan Hanım’ı kaybetmenin derin acısını yürekten paylaşıyorum. Türk müziğine kattığı öncü ruh, unutulmaz sesi ve caz ile pop arasında kurduğu köprü, yalnız Türkiye’de değil, dünya müzik sahnesinde de iz bıraktı. Onun hayatı, hem bir sanatçının tutkusu hem de bir kadının cesaretiyle şekillendi. Sahnedeki zarafeti, kalbindeki sanat aşkı ve ruhsal olgunluğuyla hepimize ilham oldu.

Bugün haberiyle hüzünlendik; ancak geride bıraktığı eserler, hatıralar ve etkilediği nesiller, onun ışığını her daim yaşatacak. Mekânı cennet olsun; ruhu şad olsun. Sabırlar dilerim.

Göstermiş olduğu sanatla, cesaretle, tutkuyla ilhamlı bir iz bıraktı; onun sesi, kalbimizde yaşamaya devam edecek...

 

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#Rüçhan Çamay#Para Para Para#Gönlüm Çok Zengin

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