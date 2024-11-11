Usta golfçüler

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7 Kasım Perşembe günü 56 junior ve minik oyuncuların katılımıyla start alan turnuva, 8-9 Kasım tarihlerinde ise 147 yetişkin oyuncunun galibiyet ve mücadelesiyle devam etti.

Murat Karaduman - Hasan Akçakayalıoğlu - Serra Tokar - Yıldırım Demiören - Erdem Kıramer - Nihat Özdemir - CüneytSapmaz

9 Kasım Cumartesi günü turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren golfçülere kupa ve Kaptan’ın özel ödülleri takdim edildi.

Turnuvada derece alanlar arasından Beyhan Goldmann Benardete, Mert Bayır ve Kerem Tanpolat, Antalya Belek’te 9-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Cornelia Masters 2025’e gitmeye hak kazandı.

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Nursel Çökelek - Serra Tokar - Sezgi Kılıç - Çağla Metin