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Usta golfçüler

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#Kemer Golf Kulübü#Erdem Kıramer#Kaptanlık Kupası
Usta golfçüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 11:42

Usta golfçüler, Kemer Golf Kulübü’nün 13 senedir kaptanı olduğu Erdem Kıramer’in ev sahipliğinde gerçekleşen Kaptanlık Kupası’nda buluştu.

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7 Kasım Perşembe günü 56 junior ve minik oyuncuların katılımıyla start alan turnuva, 8-9 Kasım tarihlerinde ise 147 yetişkin oyuncunun galibiyet ve mücadelesiyle devam etti.

Usta golfçüler

Murat Karaduman - Hasan Akçakayalıoğlu - Serra Tokar - Yıldırım Demiören - Erdem Kıramer - Nihat Özdemir - Cüneyt
Sapmaz

9 Kasım Cumartesi günü turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren golfçülere kupa ve Kaptan’ın özel ödülleri takdim edildi.

Turnuvada derece alanlar arasından Beyhan Goldmann Benardete, Mert Bayır ve Kerem Tanpolat, Antalya Belek’te 9-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Cornelia Masters 2025’e gitmeye hak kazandı.

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Usta golfçüler

Nursel Çökelek - Serra Tokar - Sezgi Kılıç - Çağla Metin 

 

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#Kemer Golf Kulübü#Erdem Kıramer#Kaptanlık Kupası

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