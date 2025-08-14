×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş!

Güncelleme Tarihi:

#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Hollywood
Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 15:54

Hollywood’un saygın oyuncularından, kazandığı ödüllerin haddi hesabı yok, kariyeri boyunca hep en büyük yönetmenlerle çalıştı, filmleri çok izlendi… Ama bir özelliği var ki herkes onu bu yüzden hep yerden yere vurdu.

Haberin Devamı

Artık 50 yaşını deviren, buna rağmen hâlâ yarı yaşındaki güzellerle birlikte olmaktan vazgeçmeyen Leonardo DiCaprio…

Üstelik bunu öyle bir takıntı haline getirdi ki bugüne kadar hayatına giren sayısız ünlü güzeli 25 yaşlarını doldurur doldurmaz terk etti.

Bu yüzden de eleştiri oklarının hedefi olmaktan hiç kurtulamadı.

Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş

Bu kuralı ise 2023’ten beri birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti için bozdu.

İkili ilişkilerine başladığında Vittoria Ceretti zaten 25 yaşındaydı. Leonardo DiCaprio haziran ayında 27 yaşını dolduran sevgilisini hâlâ terk etmiş değil… Hatta bu ilişkinin giderek ciddileştiği de konuşuluyor.

Haberin Devamı

Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş

Leonardo DiCaprio son filmiyle beyaz perdeye konuk olmaya hazırlanırken Esquire UK’e çarpıcı bir röportaj verip konu hakkında ilk kez böyle dürüst ve kapsamlı bir açıklama yaptı.

Leonardo DiCaprio bu yaşta artık kaybedecek vakti kalmadığını ve bundan böyle dürüst ve daha açık sözlü olma kuralıyla yaşamaya başladığını söyledi.

Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş

Ünlü oyuncu önümüzdeki on yıllara dair beklentilerini anlatırken de "arkasında önündekinden çok daha fazla hayat olduğunu" dile getirdi.

Leornado DiCaprio’nun aşk defteri hayli kabarık… Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Kelly Rohrbach, Nina Agdal, Camila Morrone… Bu hepsi birbirinden ünlü ve güzel kadınlar, Leonardo DiCaprio’nun hayatına 20’li yaşlarının başında girdiler ve ne hikmetse 25 yaşlarını doldurur doldurmaz da jet hızıyla çıktılar…

Filtresiz röportajda Leo şunları söyledi: "50 yaşına girmek, daha dürüst olmak ve zamanınızı boşa harcamamak gibi bir his yaratıyor. Önümüzdeki birkaç on yılın nasıl ilerleyeceğini ancak hayal edebiliyorum” dedi.

Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş

Gözden KaçmasınUsta çapkını yola getirdi… Nice aşklardan vazgeçti, ondan bir türlü kopamıyorUsta çapkını yola getirdi… Nice aşklardan vazgeçti, ondan bir türlü kopamıyorHaberi görüntüle

Daha sonra annesinden bahsetmeye başlayan Leonardo DiCaprio “Örneğin anneme bakıyorum ve o da ne düşünüyorsa onu söylüyor ve hiç vakit kaybetmiyor. Sahtekarlık yapmaya hiç vakit kaybetmiyor." dedi.

Haberin Devamı

Leonardo DiCaprio’nun hayatının geri kalanı için aldığı kararlarda annesinin rolünün büyük olduğu bu sözlerle anlaşıldı. Röportajı okuyanlar ve ünlü aktörün annesiyle olan ilişkisini bilenler de “Annesi Leo’nun kulağını çekmiş yorumları yaptı.

Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş

Leonardo DiCaprio’nun annesinin oğlunun bu gönül ilişkilerinden memnun olmadığı ve onu artık durulup evlenmesi yönünde ikna etmeye çalıştığı yıllardır konuşuluyordu.

Bu arada Leornado DiCaprio’nun kız arkadaşı Vittoria Ceretti’yi annesiyle çoktan tanıştırdığını, müstakbel gelin adayı ve kaynanasının görüştüğü ve Irmelin Indenbirken’in de anne olarak bu ilişkiyi onayladığını da hatırlatmış olalım…

Haberin Devamı

Uslanmaz çapkın en sonunda uslandı… Meğer annesi ‘Artık yeter’ diyerek kulağını çekmiş

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Hollywood

BAKMADAN GEÇME!