‘Unsettled’ izleyiciyle buluşuyor

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 10:13

Uluslararası alanda tanınmış galerilerin sanatçılarını ve çağdaş sanatın önemli isimlerini bir araya getiren ‘Unsettled’ başlıklı grup sergisi, Vision Art Platform’da izleyiciyle buluşuyor.

 Vision Art Platform, yeni grup sergisi ‘Unsettled’ ile uluslararası çağdaş sanat sahnesinde güçlü bir seçki sunuyor. Sergi, farklı coğrafyalardan ve disiplinlerden gelen sanatçıların güncel sanatsal yaklaşımlarını bir araya getirerek, izleyiciye çok katmanlı bir deneyim vadediyor.

Unsettled’, Hauser & Wirth, Gladstone Gallery, David Zwirner ve Ivorypress gibi uluslararası ölçekte saygın galerilerle temsil edilen sanatçıların yanı sıra, alanında önemli üretimleriyle öne çıkan isimleri de aynı çatı altında buluşturuyor.

Sergide; Rodney Graham (Hauser & Wirth, Zürih), Gary Simmons (Hauser & Wirth, Los Angeles), Carrie Mae Weems (Gladstone Gallery, New York; Fraenkel Gallery, San Francisco; Galerie Barbara Thumm, Berlin), David Maisel(Ivorypress, Madrid), Stan Douglas (David Zwirner, New York) ile birlikte Judith Barry (ABD), Debra Dawes(Avustralya), Merilyn Fairskye (Avustralya) ve Mairéad McClean (İrlanda) yer alıyor.

 

