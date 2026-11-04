Ünlülerin kuaförü John Frieda öldü

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Acı haber Frieda'nın sahip olduğu kuaför salonunun Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Açıklamada "Sevgili John’umuzun, ailesiyle çevrili bir halde huzur içinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" satırları yer aldı.

Aynı paylaşımda "Frieda bizim için sadece bir akıl hocası değil aynı zamanda saç tasarım endüstrisinde gerçek bir ikondu. Bize her şeyi öğreten ve bize inanan kişiydi" denildi.

John Frieda'nın yeteneğinin ve tutkusunun birçok ruha dokunduğu belirtilen açıklamada "Onun mirası yaşayacak" satırları da yer aldı.

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John Frieda, 1980 yılında Prenses Diana ile çalıştı.

Diana'nın döneminde birçok kadın tarafından taklit edilen o saç kesimini, fotoğrafçı Lord Snowdon ile gerçekleştirdiği bir portre çekimi için şekillendirdi.

Bu çekim, Diana o dönem Prens olan Charles ile nişanlandığında Vogue dergisinde yayımlandı.

Freida'nın diğer ünlü müşterileri arasında Madonna, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Sarah Jessica Parker ve Diana Ross yer alıyordu.