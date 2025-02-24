Ünlülerin kar keyfi

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Yere düşmüş kardan adam

Bensu Soral evinin bahçesinde kardan adam yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin grafik bölümünden mezun olan oyuncu, eserine kendi yorumunu kattı.

Soral, “yere düşmüş kardan adam”ın görüntülerini sosyal medyada “Normalini yapamazdım” diyerek paylaştı.

Çocuklar gibi

Usta oyuncu Nebahat Çehre’den de kar paylaşımı geldi. Kar topu oynayan sanatçı, fotoğrafını Instagram sayfasına “Kar bizi çocuklaştırdı” notuyla ekledi.

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Romantik âşıklar

Aşkları doludizgin devam eden Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç romantik bir paylaşım yaptı. Hazal Subaşı, sevgilisini öptüğü fotoğrafı Instagram’da yayınladı.

Düşersem...

Ata Demirer kar paylaşımıyla güldürdü. Ünlü komedyen, fotoğrafına “Bak düşersem evde hissedersiniz” notunu düştü.

Karlara uzandı

Uzun aradan sonra yağan karın tadını çıkaranlardan biri de Gökçe Bahadır’dı. Ünlü oyuncu, bembeyaz karların üzerine böyle uzandı.

Demir’in kar keyfi

Azra Akın önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oğlu Demir’le kartopu oynayıp kardan adam yapan ünlü oyuncu, “Çocuklar karı çok seviyor, güzel güzel oynadık” dedi.

Geçen yıl ikinci çocuğunu kucağına alan Akın, “İkinci kez anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çocuklarımla ilgilenirken işime de vakit ayırabiliyorum. İkisi bir arada gayet güzel yürüyor.” (Behlül AYDIN)