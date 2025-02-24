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Ünlülerin kar keyfi

Güncelleme Tarihi:

#Bensu Soral#Nebahat Çehre#Ata Demirer
Ünlülerin kar keyfi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 10:10

İstanbul’a lapa lapa kar yağdı, şehirle birlikte sosyal medya da beyazlara büründü. İşte ünlü isimlerin kar paylaşımları...

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Yere düşmüş kardan adam

Bensu Soral evinin bahçesinde kardan adam yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin grafik bölümünden mezun olan oyuncu, eserine kendi yorumunu kattı.

Ünlülerin kar keyfi

Soral, “yere düşmüş kardan adam”ın görüntülerini sosyal medyada “Normalini yapamazdım” diyerek paylaştı.

Çocuklar gibi

Usta oyuncu Nebahat Çehre’den de kar paylaşımı geldi.  Kar topu oynayan sanatçı, fotoğrafını Instagram sayfasına “Kar bizi çocuklaştırdı” notuyla ekledi.

Ünlülerin kar keyfi

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Romantik âşıklar

Aşkları doludizgin devam eden Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç romantik bir paylaşım yaptı. Hazal Subaşı, sevgilisini öptüğü fotoğrafı Instagram’da yayınladı.

Ünlülerin kar keyfi

Düşersem...

Ata Demirer kar paylaşımıyla güldürdü. Ünlü komedyen, fotoğrafına “Bak düşersem evde hissedersiniz” notunu düştü.

Ünlülerin kar keyfi

Karlara uzandı

Uzun aradan sonra yağan karın tadını çıkaranlardan biri de Gökçe Bahadır’dı. Ünlü oyuncu, bembeyaz karların üzerine böyle uzandı.

Ünlülerin kar keyfi

Demir’in kar keyfi

Azra Akın önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oğlu Demir’le kartopu oynayıp kardan adam yapan ünlü oyuncu, “Çocuklar karı çok seviyor, güzel güzel oynadık” dedi.

Ünlülerin kar keyfi

Geçen yıl ikinci çocuğunu kucağına alan Akın, “İkinci kez anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çocuklarımla ilgilenirken işime de vakit ayırabiliyorum. İkisi bir arada gayet güzel yürüyor.”  (Behlül AYDIN)

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#Bensu Soral#Nebahat Çehre#Ata Demirer

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