Ünlüler Çırağan’daki kutlamada buluştu

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Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın ev sahibi olduğu ve Nefise Karatay’ın sunuculuğunu üstlendiği geceye Defne Samyeli, Hande Doğandemir, Cemal Hünal, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Hazal Subaşı, Tuvana Türkay, Bennu Yıldırımlar, Pelin Akil, Anıl Altan, Şevval Şahin, Sitare Akbaş, Şifanur Gül, Pelin Karahan, İvana Sert, Yağmur Yüksel, Furkan Kızılay, Dilan Çıtak Tatlıses, Hatice Aslan, Melisa Doğu, Emel Yıldırım, Gökberk Demirci, Gülbin Simitçioğlu, Nükhet Çubukçu, Yağmur Ün, Bülent Parlak, Elit Andaç Çam, Gizem Güneş, Gökçe Eyüpoğlu, Yasemin Yürük, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Barış Baktaş, Ceren Benderlioğlu, Aycan Yanaç, Selin Geçit, Ayşe Tolga, Zeynep Beşerler, İpek Tuzcuoğlu, Özgü Kaya, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Tolga Mendi gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

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Gecede yurt dışından getirilen şov grupları, Ozan Doğulu ve Mısır’lı DJ Gawdat sahne aldı.