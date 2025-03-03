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Ünlü yönetmene veda

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#Erhan Baytimur#Alişan#Erkan Petekkaya
Ünlü yönetmene veda
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 10:55

YÖNETMEN Erhan Baytimur, 55 yaşında hayatını kaybetti. Yumuşak doku kanserine yakalanan ve hastalığa yenik düşen yönetmenin cenazesi dün Üsküdar Büyük Selimiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

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Erhan Baytimur’un annesi Gönül Baytimur, babası Mehmet Baytimur ve kız kardeşi Zelal Sarıoğlu taziyeleri kabul etti.

Ünlü yönetmene veda

Alişan ve Erkan Petekkaya cenaze törenine katıldı. Erhan Baytimur, “Aynalı Tahir”in yönetmenliğini üstlenmişti.
Ünlü yönetmene veda


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#Erhan Baytimur#Alişan#Erkan Petekkaya

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