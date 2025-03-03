Ünlü yönetmene veda

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 10:55
YÖNETMEN Erhan Baytimur, 55 yaşında hayatını kaybetti. Yumuşak doku kanserine yakalanan ve hastalığa yenik düşen yönetmenin cenazesi dün Üsküdar Büyük Selimiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.
Erhan Baytimur’un annesi Gönül Baytimur, babası Mehmet Baytimur ve kız kardeşi Zelal Sarıoğlu taziyeleri kabul etti.Alişan
ve Erkan Petekkaya
cenaze törenine katıldı. Erhan Baytimur, “Aynalı Tahir”in yönetmenliğini üstlenmişti.