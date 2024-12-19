Ünlü yönetmen ‘şövalye’ unvanı verildi

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Prestij, Inception, Dark Knight serisi ve Interstellar gibi unutulmaz filmlere imza atan Christopher Nolan ilk Oscar ödülüne büyük ses getiren son filmi Oppenheimer ile uzanmıştı.

2000’lerin başından beri Hollywood’un en iyi yönetmenlerinden biri kabul edilen Nolan İngiliz bir baba ve ABD’li bir annenin oğlu yani her iki ülkenin de vatandaşı.

Usta yönetmene bizzat Kral Charles tarafından takdim edilen nişan ve şövalyelik unvanı İngiliz kraliyeti tarafından Birleşik Krallık vatandaşlarından sanat, iş, siyaset, spor gibi alanlarda üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere veriliyor.

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Bu nişanı alan Christopher Nolan bundan böyle “Sir Christopher Nolan” olarak anılacak.

Christopher Nolan’ın eşi Emma Thomas da kocasıyla birlikte kraliyet nişanı aldı ve üstün başarı nişanıyla birlikte ona da “Dame” unvanı verildi.

Emma Thomas, Christopher Nolan'ın filmlerinin yapımcılığını üstleniyor ve karı – koca uzun yıllardır Syncopy adındaki film prodüksiyon şirketlerini birlikte yürütüyor.

Daha önce bu unvanı alıp şövalye ilan edilen sanatçılar arasında Richard Attenborough, Ian McKellen, David Gilmour, Elizabeth Taylor, Maggie Smith ve Judi Dench gibi isimler var.