×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Ünlü yönetmen ‘şövalye’ unvanı verildi

Güncelleme Tarihi:

#Christopher Nolan#Şövalyelik Nişanı#Kral Charles
Ünlü yönetmen ‘şövalye’ unvanı verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 12:58

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan’a İngiliz kraliyetinin en yüksek nişanı olan şövalyelik unvanı verildi.

Haberin Devamı

Prestij, Inception, Dark Knight serisi ve Interstellar gibi unutulmaz filmlere imza atan Christopher Nolan ilk Oscar ödülüne büyük ses getiren son filmi Oppenheimer ile uzanmıştı.

Ünlü yönetmen ‘şövalye’ unvanı verildi

2000’lerin başından beri Hollywood’un en iyi yönetmenlerinden biri kabul edilen Nolan İngiliz bir baba ve ABD’li bir annenin oğlu yani her iki ülkenin de vatandaşı.

Usta yönetmene bizzat Kral Charles tarafından takdim edilen nişan ve şövalyelik unvanı İngiliz kraliyeti tarafından Birleşik Krallık vatandaşlarından sanat, iş, siyaset, spor gibi alanlarda üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere veriliyor.

Ünlü yönetmen ‘şövalye’ unvanı verildi

Haberin Devamı

Bu nişanı alan Christopher Nolan bundan böyle “Sir Christopher Nolan” olarak anılacak.

Christopher Nolan’ın eşi Emma Thomas da kocasıyla birlikte kraliyet nişanı aldı ve üstün başarı nişanıyla birlikte ona da “Dame” unvanı verildi.

Ünlü yönetmen ‘şövalye’ unvanı verildi

Emma Thomas, Christopher Nolan'ın filmlerinin yapımcılığını üstleniyor ve karı – koca uzun yıllardır Syncopy adındaki film prodüksiyon şirketlerini birlikte yürütüyor.

Daha önce bu unvanı alıp şövalye ilan edilen sanatçılar arasında Richard Attenborough, Ian McKellen, David Gilmour, Elizabeth Taylor, Maggie Smith ve Judi Dench gibi isimler var.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Christopher Nolan#Şövalyelik Nişanı#Kral Charles

BAKMADAN GEÇME!