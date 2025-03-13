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Ünlü türkücüden itiraf! 'Sosyal medyadan biriyle tanışırım'

Güncelleme Tarihi:

#Elif Buse Doğan#Sosyal Medya#Elif Buse Doğan Kimdir
Ünlü türkücüden itiraf Sosyal medyadan biriyle tanışırım
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:03

Elif Buse Doğan önceki akşam basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

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Şarkıcı hayatında kimsenin olmadığını ancak sosyal medyadan çok sayıda tanışma istekleri aldığını itiraf etti:

“Şu an hayatımda kimse yok. Olsa el ele tutuşup çıkmak isterim. Karşı cinste fiziki özellikten ziyade benim için hijyen ve temizlik önemli. Kendini seven biri olmalı. Dertlerini kendi çözen, maddi ve manevi güçlü olan, ortak zevklerimiz olduğu biri olmalı hayatımda.”

Ünlü türkücüden itiraf Sosyal medyadan biriyle tanışırım

Doğan ayrıca tanınmış birinden sosyal medya üzerinden aldığı arkadaşlık teklifi hakkında ise “Daha önce biri yazdı ‘Çok tanışmak isterim’ diye. Bu böyle çok tanınmış biri değil ama tanınan biri. Oradan biriyle tanışabilirim ama ortak arkadaş olması lazım” açıklamasını yaptı. 

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#Elif Buse Doğan#Sosyal Medya#Elif Buse Doğan Kimdir

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