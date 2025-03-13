Ünlü türkücüden itiraf! 'Sosyal medyadan biriyle tanışırım'

Haberin Devamı

Şarkıcı hayatında kimsenin olmadığını ancak sosyal medyadan çok sayıda tanışma istekleri aldığını itiraf etti:

“Şu an hayatımda kimse yok. Olsa el ele tutuşup çıkmak isterim. Karşı cinste fiziki özellikten ziyade benim için hijyen ve temizlik önemli. Kendini seven biri olmalı. Dertlerini kendi çözen, maddi ve manevi güçlü olan, ortak zevklerimiz olduğu biri olmalı hayatımda.”

Doğan ayrıca tanınmış birinden sosyal medya üzerinden aldığı arkadaşlık teklifi hakkında ise “Daha önce biri yazdı ‘Çok tanışmak isterim’ diye. Bu böyle çok tanınmış biri değil ama tanınan biri. Oradan biriyle tanışabilirim ama ortak arkadaş olması lazım” açıklamasını yaptı.