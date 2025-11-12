Ünlü televizyoncunun acı günü... 9 yaşından beri hiç ayrılmadığı en iyi dostunu kaybetti... Gözyaşlarını tutamadı

Haberin Devamı

Dokuz yaşından beri hiç ayrılmadığı hatta programında bile birlikte çalıştığı en iyi arkadaşı 59 yaşında hayata veda etti.

Kimmel'ın sohbet programında birlikte çalıştığı müzik grubunun lideri olan Cleto Escobedo, son nefesini verdi.

Escobedo'nun bir süre önce karaciğer nakli geçirdiği ve bunun sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Jimmy Kimmel, arkadaşının ölüm haberini kendi sosyal medya hesabından duyurdu...

"Bu saban erken saatlerde harika bir arkadaşı kaybettik" diye yazdı.

Cleto Escobedo'nun harika bir arkadaş olmanın yanı sıra bir baba, bir evlat, müzisyen ve kendi programında çalan müzik grubunun lideri olduğunu belirtti.

Kimmel'ın duygusal mesajı şu satırlarla devam etti: "Kalbimizin kırıldığını söylemek yetersiz kalır. Cleto ve ben dokuz yaşından beri ayrılmaz bir bütünüz. Her gün birlikte çalışmak, ikimizin de hayal bile edemeyeceği bir durumdu. Arkadaşlarınıza değer verin ve lütfen Cleto'nun eşini, çocuklarını ve ailesini dualarınızda unutmayın."

Kimmel, kendisinden bir yaş büyük olan Cleto ile henüz 9 yaşındayken tanıştı. İki çocuk aynı mahallede yaşıyordu.

Jimmy ile Cleto, hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdi. İki yakın arkadaşı ölüm ayırdı.





GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Jimmy Kimmel, programının yeni bölümünde arkadaşı için gözyaşı döktü ve onunla nasıl tanıştıklarını anlattı.

1997 yılında ailesiyle birlikte New York, Brooklyn'den Las Vegas'a taşındıklarında Cleto ile tanıştıklarını anlattı Kimmel.

Kendisinden bir yaş büyük olan Cleto'nun ailesiyle birlikte yakın bir evde yaşadıklarını söyledi.

Anlattığına göre arkadaşıyla bir bisiklet gezisi sırasında tanıştı. İki çocuk kısa sürede birbirleriyle tanışıp kaynaştılar. O zamandan sonra da ayrılmadılar.

Ünlü televizyoncu Kimmel,Cleto Escoedo ile 23 yıl boyunca programda birlikte çalıştıklarını da ekledi. Onun erken ölümünün haksızlık olduğunu söylerken de gözyaşlarını tutamadı.