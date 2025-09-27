Ünlü sunucu son pozunu stüdyoda verdi: 'Günaydın' dedikten birkaç saat sonra öldü!

Haberin Devamı

Meksika'nın sevilen ekran yüzlerinden biri olan 43 yaşındaki Deborra Estrella, uçma tutkusunun kurbanı oldu...

Estrella, bir pilot eşliğinde çıktığı bir uçak yolculuğunda son nefesini verdi.

Ünlü sunucu Estrella, ölümünden birkaç saat önce stüdyoda çekilen bir fotoğrafını "Günaydın" notuyla sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Bu pozu vermesinden birkaç saat sonra da geçirdiği uçak kazası sonucu hayata veda etti.

Debora Estrella, bir süre önce de takipçilerine uçmayı öğrenmek için dersler aldığını duyurmuştu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Meksikalı spiker, bir pilotun kullandığı Cessna tipi uçakla uçmaya başladı. Fakat uçak Pesqueria Nehri yakınlarında düştü. Kazada hem pilot hem de Estrella hayatını kaybetti.

