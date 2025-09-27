×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Ünlü sunucu son pozunu stüdyoda verdi: 'Günaydın' dedikten birkaç saat sonra öldü!

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Kazasında Ölen Ünlüler#Debora Estrella#Cessna Tipi Uçak
Ünlü sunucu son pozunu stüdyoda verdi: Günaydın dedikten birkaç saat sonra öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 15:50

Televizyon dünyasından acı bir haber geldi... Uçak kullanmayı öğrenmek istediğini ve bu konuda dersler aldığını açıklayan ünlü haber spikeri geçirdiği uçak kazasında hayata veda etti.

Haberin Devamı

Meksika'nın sevilen ekran yüzlerinden biri olan 43 yaşındaki Deborra Estrella, uçma tutkusunun kurbanı oldu...

Estrella, bir pilot eşliğinde çıktığı bir uçak yolculuğunda son nefesini verdi. 

Ünlü sunucu Estrella, ölümünden birkaç saat önce stüdyoda çekilen bir fotoğrafını "Günaydın" notuyla sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Ünlü sunucu son pozunu stüdyoda verdi: Günaydın dedikten birkaç saat sonra öldü

Bu pozu vermesinden birkaç saat sonra da geçirdiği uçak kazası sonucu hayata veda etti.

Debora Estrella, bir süre önce de takipçilerine uçmayı öğrenmek için dersler aldığını duyurmuştu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Meksikalı spiker, bir pilotun kullandığı Cessna tipi uçakla uçmaya başladı. Fakat uçak Pesqueria Nehri yakınlarında düştü. Kazada hem pilot hem de Estrella hayatını kaybetti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÜnlü müzisyen ailesiyle birlikte uçak kazasında öldü... Son yolculukmuş, bilemedilerÜnlü müzisyen ailesiyle birlikte uçak kazasında öldü... Son yolculukmuş, bilemedilerHaberi görüntüle

Ünlü sunucu son pozunu stüdyoda verdi: Günaydın dedikten birkaç saat sonra öldü

Estrella, uçma tutkusunun kurbanı oldu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak Kazasında Ölen Ünlüler#Debora Estrella#Cessna Tipi Uçak

BAKMADAN GEÇME!