Ünlü sunucu oğlunu balkonda doğurdu, balkonda büyütüyor

O görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntı, doğumun, çiftin sahip olduğu kır evinin balkonunda hazırlanan bir havuzun içinde gerçekleşmesiydi. Uzun sözün kısası, ünlü sunucu oğlunu balkonda doğurdu... Görünüşe göre de minik oğlunu balkonunda yani açık havada doğanın kollarında büyütüyor.

BEBEK 20 TEMMUZ'DA DÜNYAYA GELDİ

Bu anlattığımız ünlü sunucu ve kocası Vick Hope ile DJ Calvin Harris...

Çift, geçtiğimiz ay Micah adını verdikleri bir bebek sahibi oldu.

Harris bebeğinin doğum anı da dahil birçok paylaşım yaptı konuyla ilgili olarak. O zamandan bu yana ise çiçeği burnunda anne Vick Hope'dan sosyal medyada hiç ses çıkmadı.

Ünlü sunucu sonunda suskunluğunu bozdu ve bir aylık oğlu kucağında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı.

DOĞANIN KOLLARINDA DÜNYA İLE TANIŞIYOR

Hope, minik Micah'ın kendisi ve kocasının yanı sıra aile büyükleriyle çekilen pozlarına da yer verdiği paylaşımına "Sevgili oğlumuz Micah Nwosu Wiles, 20 Temmuz'da İbiza'da sevgi ve doğayla çevrili güzel bir evde bize ulaşma yolculuğunu tamamladı" notu eşlik etti.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vick Hope, oğlunun bu dünyadaki bir ayını tamamladığını belirterek mini Micah'a "Sen büyülüsün ve biz sana aşık olduk" diye seslendi.

'BENİ KARIM BİR SÜPER KAHRAMAN'

Vick Hope'un kocası DJ Calvin Harris, yaptığı sosyal medya paylaşımında oğullarının nasıl dünyaya geldiğini gözler önüne sermişti.

41 yaşındaki DJ Calvin Harris'in paylaşımlarına göre 35 yaşındaki Vick Hope, oğlunu açık havaya yerleştirilen büyük bir havuz içerisinde dünyaya getirdi.

Harris, bebeklerinin 20 Temmuz günü dünyaya geldiğini belirtti paylaşımında.

Sonra da karısı Vick Hope'a övgüler yağdırdı: "Karım bir süper kahraman.. Ve ben onun bilgeliğine hayranım" diye yazdı. Ardından da oğullarına "Seni çok seviyoruz Micah" diye seslendi.

MAYIS AYINDA DOĞUM İZNİNE ÇIKIP IBIZA'YA GİTTİLER

Sunucu Vick Hope ile DJ Calvin Harris'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı da geldi.

Vick Hope, geçtiğimiz mayıs ayında doğum iznine ayrıldı. Aslında İngiltere'nin Gloucestershire kentinde yaşayan çift, sonra da soluğu Ibiza'daki Terra Masia adlı çiftlikte aldı.

Vick Hope, bebeğinin dünyaya gelmesini burada bekledi. Bu süreçte de zaman zaman sosyal medya sayfasından karnının nasıl büyüdüğünü, oğlunun doğumu için nasıl geri sayım yapıldığını gözler önüne serdi.

Vick Hope, hamile olduğunu doğum iznine ayrılmadan kısa bir süre önce sunduğu programda duyurdu. Zaten sonra da doğum iznine ayrıldı.

DJ Calvin Harris oğluyla çektiği ilk pozunu da sosyal medyadan paylaştı.

Calvin Harris ile Vick Hope, 2022 yılında romantik ilişki yaşamaya başladı. Çift 2023 yılında evlendi. Micah, çiftin ilk çocuğu...