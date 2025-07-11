Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı: Hatalar yüzünden engelli kaldım

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Ünlü sunucu, aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum/oksijen desteği ve bir böbrek işlev kaybı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

Yazıcı geçen gün tedavi sürecinde yapılan bir tıbbi hatanın kendisini yüzde 74 oranında engelli bıraktığını iddia etti. Sunucu, hastaneye dava açacağını ifade etti:

“Çatlak damara stent takarken ‘Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim’ dediler. 7.5 saat boyunca düzeltmeye çalışırken organlarımı paramparça ettiler. Ben o hastaneye sapasağlam girdim. Kolesterolüm, şekerim ve kronik hiçbir hastalığım yoktu. Ama şu an kan değerlerim bozuk, iç organlarım sürekli kanıyor ve neredeyse her gün hastanedeyim. Hastaneye dava açıyorum. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da ‘Böbreğimi geri ver’ yazacak.”