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Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmek isteyenlere gün doğdu! Kendisi yoksa heykeli var

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#Taylor Swıft#Eros Turnesi#Eras Tour
Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmek isteyenlere gün doğdu Kendisi yoksa heykeli var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 16:38

Eğer pop müziğin yıldızlarından Taylor Swift ile yan yana sayısız fotoğraf çektirmek isteyen varsa yaşadı!

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Elbette ünlü şarkıcının kendisini yakalayıp poz poz hatıra fotoğrafı çektirmek mümkün değil. Çünkü en fazla birkaç dakika buna zaman ayırır sonrasında da yoluna gider ünlü şarkıcı.

Ama eğer Swift'in balmumu heykellerini bulursanız! İşte o zaman hayranlarına gün doğmuş demektir.

Ünlülerin balmumu heykellerini sergileyen Madame Tussaud Müzesi, Taylor Swift'in tam 13 tane heykelini koleksiyonuna katıp sergilemeye hazırlanıyor. Bu yeni heykeller Sqift'in Eras adlı turnesinde giydiği tüm kıyafetleri içeriyor üstelik.

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmek isteyenlere gün doğdu Kendisi yoksa heykeli var

Swift'in turnesinde giydiği kıyafetlerden oluşan bu serinin lansmanı Amsterdam, Berlin, Blackpool, Budapeşte, Hollywood, Hong Kong, Las Vegas, Londra, Nashville, New York, Orlando ve Sidney olmak üzere dört kıtada 13 şehirde yapılacak.

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Elbette ünlü şarkıcının heykelleriyle fotoğraf çektirmek de serbest olacak.

 

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#Taylor Swıft#Eros Turnesi#Eras Tour

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