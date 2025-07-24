Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmek isteyenlere gün doğdu! Kendisi yoksa heykeli var

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Elbette ünlü şarkıcının kendisini yakalayıp poz poz hatıra fotoğrafı çektirmek mümkün değil. Çünkü en fazla birkaç dakika buna zaman ayırır sonrasında da yoluna gider ünlü şarkıcı.

Ama eğer Swift'in balmumu heykellerini bulursanız! İşte o zaman hayranlarına gün doğmuş demektir.

Ünlülerin balmumu heykellerini sergileyen Madame Tussaud Müzesi, Taylor Swift'in tam 13 tane heykelini koleksiyonuna katıp sergilemeye hazırlanıyor. Bu yeni heykeller Sqift'in Eras adlı turnesinde giydiği tüm kıyafetleri içeriyor üstelik.

Swift'in turnesinde giydiği kıyafetlerden oluşan bu serinin lansmanı Amsterdam, Berlin, Blackpool, Budapeşte, Hollywood, Hong Kong, Las Vegas, Londra, Nashville, New York, Orlando ve Sidney olmak üzere dört kıtada 13 şehirde yapılacak.

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Elbette ünlü şarkıcının heykelleriyle fotoğraf çektirmek de serbest olacak.