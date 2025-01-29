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Ünlü şarkıcıya büyük şok: Kapısına dayanıp ‘Ben senin karınım’ dedi!

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#Drew Taggart#Mari Fonseca#The Chainsmokers
Ünlü şarkıcıya büyük şok: Kapısına dayanıp ‘Ben senin karınım’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 16:04

Evinde otururken başına gelen inanılmaz olay ünlü şarkıcıyı şaşkına çevirdi. Hemen yarım çağıran yıldız isim polis memurları kapısına geldiğinde daha da büyük bir şok yaşadı.

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The Chainsmokers grubunun solisti, ünlü müzisyen Drew Taggart ve nişanlısı Mari Fonseca, hafta sonu evlerinde sakince otururken büyük bir korku yaşadı.

Ünlü şarkıcıya büyük şok: Kapısına dayanıp ‘Ben senin karınım’ dedi

Ünlü magazin sitesi TMZ’nin gündeme getirdiği habere göre tanımadıkları bir kadın, ünlü yıldızın evinin demir parmaklıklı dış kapısına tırmanıp bağırmaya başladı.

Parmaklıkları aşıp eve doğru ilerleyen bu yabancıyı görünce korkan ünlü çift hemen polis çağırdı.

Ünlü şarkıcıya büyük şok: Kapısına dayanıp ‘Ben senin karınım’ dedi
Ünlü şarkıcı ve bir ay önce nişanlandığı sevgilisi evlerinde otururken büyük bir korku ve şaşkınlık yaşadı

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Emniyet kaynaklarına göre Drew Taggart ve nişanlısı Mari Fonseca geçtiğimiz cumartesi sabahı Los Angeles'taki evlerinin üst katındayken dışarı baktıklarında kimliği belirsiz bir kadının kapıdan ön bahçeye atlayarak evlerine girmeye çalıştığını gördüler.

Birkaç dakika sonra korkuyla 911'i arayan şarkıcının acil çağrısının hemen ardından polisler sirenler eşliğinde olay yerine koşarak kadını bahçede kelepçeledi.

Ünlü şarkıcıya büyük şok: Kapısına dayanıp ‘Ben senin karınım’ dedi
40 yaşında olduğu söylenen kadının adı açıklanmadı... Kadının muhtemelen ünlü şarkıcının takıntılı bir hayranı olduğu düşünülüyor (Temsili fotoğraf)

Olay bu andan sonra daha da tuhaflaştı.

Kadın polislere sadece orada yaşamadığını söylemekle kalmadı aynı zamanda Drew Taggart’ın karısı olduğunu da iddia etti.

Geçen ay nişanlanan yıldız isim ve Mari Fonseca duydukları karşısında bir kez daha şoka girdi.

Ünlü şarkıcıya büyük şok: Kapısına dayanıp ‘Ben senin karınım’ dedi

Polis kadınla konuşmasına rağmen onu ikna edemeyince psikiyatrik gözetim altına alınması gerektiğine karar verdi.

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Drew Taggart’ın konuyla ilgili şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor ancak özel mülke izinsiz giriş olarak kayıtlara geçen durum için savcıların inceleme başlatabileceği söyleniyor.

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#Drew Taggart#Mari Fonseca#The Chainsmokers

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