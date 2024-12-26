Ünlü şarkıcının kardeş acısı... Gazeteci Işık İpek vefat etti!

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Gazeteci Işık İpek, evinde ölü olarak bulundu. İpek'in vefat haberini Magazin Gazetecileri Derneği duyurdu. Yapılan açıklamada; "Dostumuz, Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Işık İpek'in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Şarkıcı Yaşar İpek kardeşinin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

'SEN NE GÜZEL BİR İNSANDIN'

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Işık İpek'in vefatının ardından ünlü isimler, üzüntülerini dile getirdi.

Demet Özdemir; "Mekânın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Şarkıcı Derya Uluğ ise üzüntüsünü; "Melek gibi biriydi Işık. Şimdi gerçekten melek oldu... Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni hep çok güzel hatırlayacağız" şeklinde dile getirdi.

Mahsun Kırmızıgül ise "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.