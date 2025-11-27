Ünlü şarkıcının evlat acısı... Oğlunu genç yaşında kaybetti

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 13:31

Müzik dünyasından yürek burkan bir haber geldi... Rock müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Jackson Browne'nin 52 yaşındaki oğlu Ethan hayata veda etti.

Babası gibi bir müzisyen olmanın yanı sıra şarkı sözü yazarı ve model olarak da tanınan Ethan Browne'nin ölüm nedeni açıklanmadı.

Jackson Brownie, oğlunun ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı, oğlunun 25 Kasım günü evinde cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

Babasının sosyal medya paylaşımına göre Ethan'ın cansız bedeni 25 Kasım'da evinde bulundu.

Ethan'ın bu beklenmedik ölümü, bütün Browne ailesini yasa boğdu. Aile, bu zor zamanlarında özel hayatlarının gizliliğine saygı duyulmasını istedi.

Genç yaşta hayata veda eden Ethan, daha bir bebekken babasıyla birlikte Rolling Stone dergisine kapak pozu vermişti.

Ethan, daha bebekken babasıyla birlikte Rolling Stone dergisine kapak pozu vermişti. 

Ethan, Jackson Browne'nin Phyllis Major ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti. Usta müzisyenin Lynne Sweeney'den de bir oğlu daha bulunuyor.

 

#Ethan Browne#Jackson Browne#2025 Yılında Ölen Ünlüler

