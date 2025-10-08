×
Ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi: Onun için dua edin, hayatta kalsın!

Güncelleme Tarihi:

Ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi: Onun için dua edin, hayatta kalsın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 09:18

Yarım asırlık büyük aşkını kaybeden ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.. Ne olduğunu tam açıklamadığı sağlık sorunları yüzünden konser programını iptal eden şarkıcının kız kardeşi, sosyal medya hesabından takipçilerine "ablası için dua etmeleri" çağrısında bulundu.

Hayatının en büyük acısını yaşayan ve kendisinden de kötü haber gelen bu ünlü, Dolly Parton…

Parton, bu yılın mart ayında 1966 yılında evlendiği kocası Carl Thomas Dean'i kaybetmişti... Bu büyük acısının ardından zor günler geçiren 79 yaşındaki Parton şimdi de kendi sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiriyor.

KIZ KARDEŞİ HAYRANLARINDAN DUA İSTEDİ
Geçen hafta konserlerini iptal ettiğini duyuran Parton'ın kız kardeşi Freida, her ne kadar hastalığını açıklamasa da ünlü şarkıcının çok da iyi durumda olmadığını duyurdu. "Dün bütün gece ayaktaydım" diye yazdı Freida.

Ardından da satırlarını şöyle sürdürdü: " Dün bütün gece uyumadım ve kız kardeşim Dolly için dua ettim. Çoğunuzun bildiği gibi Dolly uzun süredir kendini iyi hissetmiyor. Ben duanın gücüne gerçekten inanıyorum."

Freida, Dolly Parton'ın bütün sevenlerinden onun için, kendisiyle birlikte dua etmelerini istedi.

'ABLAM GÜÇLÜDÜR, İYİLEŞECEK'
Freida , ablası Dolly'nin sevilen güçlü bir insan olduğunu satırlarına ekledi. "Bütün bu dualar onu ayağa kaldıracak...Bunu kalbimin derinliklerinden biliyorum ki o iyileşecek" diyerek paylaşımını bitirdi.

Dolly Parton, 28 Eylül'de sağlık sorunları yüzünden turnesini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı yaşadığı sağlık sorunları yüzünden bir dizi tıbbi prosedürden geçeceğini hayranlarına açıklamıştı.

Paylaşımında ünlü şarkıcı; hayranlarının bu durumu kendisinden duymalarını istediğini de eklemişti.

