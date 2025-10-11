Ünlü şarkıcı vurularak öldürüldü: Daha 29 yaşındaydı

Haberin Devamı

Youtube ünlüsü Mariana Avila ile yaşadığı aşkla da tanınan Dorcaz, ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Meksika'da yayın yapan Sientesa Quien Pueda adlı kanalın haberine göre genç yıldız bir silahlı soygunun kurbanı oldu...

TVyNovelas ve Agencia México'nun haberine göre Dorcaz, lüks motosikletiyle Periferico bölgesinde seyrediyordu. O sırada karşısına iki tane motosikletli adam çıktı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre söz konusu iki adam, bir süredir Fede Dorcaz'ı takip ediyordu. Amaçları da ünlü yıldızı soymaktı.

Genç yıldız kendisini takip eden soyguncuların silahından çıkan kurşunlarla hayata veda etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre motosikletli dört şüpheli olay yerinden motosikletle kaçarken görüldü.

Henüz genç yıldızın hayatını elinden alan kişilerin kimliği belli değil. Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Fede Dorcaz ile sevgilisi Avila birlikte hazırlayacakları bir reality şov için hazırlanıyorlardı.