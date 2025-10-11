×
Ünlü şarkıcı vurularak öldürüldü: Daha 29 yaşındaydı

#Fede Dorcaz#Cinayete Kurban Giden Ünlüler#Meksika
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 19:22

Gösteri dünyasından bir acı haber geldi... Geleceği parlak bir yıldız olarak görülen Meksikalı şarkıcı, oyuncu ve model Fede Dorcaz, henüz 29 yaşında trafik bir şekilde hayata veda etti.

Youtube ünlüsü Mariana Avila ile yaşadığı aşkla da tanınan Dorcaz, ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Meksika'da yayın yapan Sientesa Quien Pueda adlı kanalın haberine göre genç yıldız bir silahlı soygunun kurbanı oldu...

TVyNovelas ve Agencia México'nun haberine göre Dorcaz, lüks motosikletiyle Periferico bölgesinde seyrediyordu. O sırada karşısına iki tane motosikletli adam çıktı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre söz konusu iki adam, bir süredir Fede Dorcaz'ı takip ediyordu. Amaçları da ünlü yıldızı soymaktı.

Genç yıldız kendisini takip eden soyguncuların silahından çıkan kurşunlarla hayata veda etti.

Ünlü şarkıcı vurularak öldürüldü: Daha 29 yaşındaydı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre motosikletli dört şüpheli olay yerinden motosikletle kaçarken görüldü.

Henüz genç yıldızın hayatını elinden alan kişilerin kimliği belli değil. Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Fede Dorcaz ile sevgilisi Avila birlikte hazırlayacakları bir reality şov için hazırlanıyorlardı.

