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Ünlü şarkıcı Mert Demir Espressolab Roastery'nin yılbaşı partisinde yer aldı

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#Espressolab#Mert Demir#Bredie
Ünlü şarkıcı Mert Demir Espressolab Roasterynin yılbaşı partisinde yer aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:44

Avrupa’nın en hızlı büyüyen 10 markası arasında yer alan ve 2025 yılını 310 mağazayla karşılayan Espressolab, unutulmaz bir yılbaşı partisine ev sahipliği yaptı. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de gerçekleşen partide sevilen sanatçı Mert Demir şarkılarıyla konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

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Türkiye’nin en yenilikçi kahve zinciri Espressolab, 28 Aralık'ta gerçekleştirdiği yılbaşı partisinde konuklarına yılbaşı ruhunu doyasıya hissettirdi. Yeni yıla özel olarak süslenen Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de gerçekleşen partide Mert Demir, enerjik performansıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı Mert Demir Espressolab Roasterynin yılbaşı partisinde yer aldı

Mert Demir’den müzik ziyafeti

Bredie ve This is İnanç performansları ile başlayan eğlence, Mert Demir’in şarkılarıyla zirveye ulaştı. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de şarkılarını hayranları ile seslendiren Demir, tüm misafirlere mutlu bir yıl diledi.

Ünlü şarkıcı Mert Demir Espressolab Roasterynin yılbaşı partisinde yer aldı

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Kapıların saat 16.00’da açıldığı partiye Espressolab mobil App’i en çok kullanan misafirler davet edildi. Katılımcıların Espressolab’in sıcak atmosferinde hem lezzetli kahve çeşitlerinin tadını çıkardığı hem de doyasıya eğlendiği partide kestane, pamuk şeker, marshmallow gibi lezzetler de sunuldu.

Ünlü şarkıcı Mert Demir Espressolab Roasterynin yılbaşı partisinde yer aldı

Özel dans performansları, yılbaşı temalı yüz ve makyaj uygulamaları, oyunlar, karikatür portre çizimi ve kapı süsü yapımı gibi çeşitli atölyelerle katılımcılara yeni yıl coşkusunu yaşatan partiye yaklaşık 3000 kişi katıldı.

 

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#Espressolab#Mert Demir#Bredie

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