Ünlü şarkıcı kötü haberi kendisi duyurdu: 4. evre kanserim, benim için dua edin

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü müzisyen Brad Arnold hayranlarına kısa bir süre önce 4. evre kanser teşhisi aldığını söyledi.

46 yaşındaki sanatçı Instagram'da yayınladığı bir videoda söze “Bugün size pek de iyi olmayan haberlerim var” diyerek başladı.

Mississippi doğumlu sanatçı, birkaç hafta önce rahatsızlandıktan sonra hastaneye gittiğini ve kendisine berrak hücreli renal karsinom teşhisi konulduğunu açıkladı.

Kanser ne yazık ki teşhis edilene kadar çoktan ünlü şarkıcının akciğerlerine sıçrama yaptı.

Acil şekilde tedavisine başlanan ünlü isim bu sebepten grubun turnesinin de iptal edileceğini duyurdu.

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Brad Arnold “Korkum yok, gerçekten içtenlikle bundan hiç korkmuyorum” derken konser iptalleri için hayranlarından özür diledi ve onlardan kendisi için dua etmelerini rica etti.

Grubun 2008 tarihli “It's Not My Time” (Bu benim zamanım değil) şarkısına atıfta bulunan Brad Arnold kendi zamanının da artık geçtiğini ve bu şarkıyı sık sık dinlediğini anlattı.

“Bana yaşattığınız tüm anılar için teşekkür ederim” dediği hayranlarına acı bir şekilde veda eden ünlü şarkıcı sözlerini “Bu bir savaş olacak, bu yüzden dualarımıza ihtiyacımız var savaşçılar! Dünyanın en iyi hayranları olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi seviyoruz!” diye bitirdi.

3 Doors Down grubu 1990'ların ortalarında kuruldu ve Arnold ile birlikte Chet Roberts, Justin Biltonen, Chris Henderson ve Greg Upchurch'ten oluşuyor.

Grubun kuruduğundan beri üyesi olan Matt Roberts ise 2016 yılında aşırı dozdan öldü.

Brad Arnold, grubun en büyük hitlerinden biri olan 2000 tarihli “Kryptonite”ı henüz lisedeyken yazmıştı. Ve grubun hâlâ üyesi olan tek kurucusu olarak kaldı.

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Uzmanlara göre berrak hücreli renal karsinom en yaygın böbrek kanseri türü ve erkekleri kadınlardan iki kat daha fazla etkilemekte.

Nedeni bilinmese de sigara içmek, aşırı kilolu olmak, yüksek tansiyon ve böbrek hastalığı bu kanser türünü tetikleyen sebepler arasında…