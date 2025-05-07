Ünlü şarkıcı kızını evlendiriyor... Bekarlık günlerine veda etti... Şimdi sıradaki durak düğün

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Bu tür olaylarla adet olduğu üzere o bekarlığa veda partisinde çekilen pozlar da gelin adayının sosyal medya sayfasında paylaşıldı...

Kendisinin belirttiğine göre gelin adayı öyle gürültülü bir parti yerine daha sakin bir etkinlik tercih etti.

GÜZEL KIZI GELİN OLUYOR

Evladının mutlu günü için geri sayıma başlayan bu ünlü, şarkıcı Annie Lennox… Eurythmics adlı ikiliyle ünlenen Lennox'un kendisi gibi şarkıcı olan 34 yaşındaki kızı Lola, yakın zamanda Kanadalı müzisyen Braeden Wright ile hayatını birleştirecek.

Düğün öncesi de gelenek olduğu üzere bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

Lola, öyle çok fazla şatafatlı ve eğlenceli bir parti istemedi. Bunun yerine çok sevdiği yakınlarıyla rahatça bir araya gelebileceği bir etkinlik tercih etti.

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Parti için krem rengi bir elbise giyip duvak takan Lola, bu önemli etkinlikte çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yakında evlenmeye hazırlanan Lola, çok gürültülü bir parti yerine 'sağlıklı' diye tanımladığı daha sakin bir bekarlığa veda partisi düzenledi.





SIRADAKİ DURAK DÜĞÜN

Mutluluktan daha şimdiden ayakları yerden kesilen Lola paylaşımına "Sıradaki durak düğün" notunu eklemeyi de ihmal etmedi.

Annie Lennoxs ile eski kocası Uri Fruchtmann'ın kızı olah Lola, hayatının bir bölümünü Londra'da bir bölümünü de Los Angeles'ta sürdürüyor.

Lola ve Braeden nişanlandıklarını 2023 yılında duyurdu. Söz konusu yılın haziran ayında yüzükleri takan Lola "hayatımın en mutlu anı" diyerek neler hissettiğini ifade etmişti.

Sevgilisinin ona hayal edebileceği en güzel şekilde evlenme teklif ettiğini de satırlarına ekledi genç kadın.

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Genç çift, 2023 yılında nişanlanmıştı..