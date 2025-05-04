Ünlü şarkıcı hiç çalışmadan bir çuval para harcıyor… ‘Ya bu değirmenin suyu tükenirse!’

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2008’de YouTube’a yüklediği videolarla keşfedilen ve çocuk yaşta başladığı müzik kariyerinde dünya yıldızlığına yükselen Bieber son aylarda kötü bir görüntü sergiliyor.

Erken yaşta gelen şöhretle daha önce de bocalayan ancak Hailey Baldwin’le yaptığı evlilikten sonra daha olgun bir görüntüye kavuşan Justin Bieber şu soralar bir kez daha kötü bir gidişata kapılmış durumda.





AYLARDIR YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR

Özellikle kariyerinin başında akıl hocası olan Sean Diddy Combs hakkındaki iddialar ve onun hapse atılmasıyla sarsılan Justin Bieber 8 ay önce doğan oğlu Jack Blues ile babalık sevincini de tatmış ve mutluluktan havalara uçmuştu.

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Hailey Baldwin’le de mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı bir anda yeniden uyuşturucu kullanmaya ve toplum içinde tuhaf davranışlar sergilemeye başladı.





EVLİLİĞİ DE SALLANTIDA SÖYLENTİLERİ VAR

Evliliğinin de sallantıda olduğu söylenen Justin Bieber’ın yakınları ve hayranlarının duyduğu endişe giderek büyüyor…

Bu endişelerin bir kaynağı da Justin Bieber’ın uzun süredir çalışmaması ancak su gibi para harcamaya devam etmesi.





HİÇ ÇALIŞMADAN SU GİBİ PARA HARCIYOR

Yakın çevresi “İnsanlar onun için endişeleniyor. Kelimenin tam anlamıyla Instagram'da canlı yayına çıkıyor, o esnada uyuşturucu kullanıyor ve aklını kaçırmış gibi görünüyor” dedikleri Justin Bieber’ın hesapsızca yaptığı harcamalar karşısında da şaşkına dönmüş durumda.

31 yaşındaki pop yıldızı ve 28 yaşındaki göz alıcı eşi Hailey Baldwin elbette ikisi de oldukça büyük servetlere sahip oldukları için lüks içinde bir yaşam sürüyorlar.

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Ancak Hailey Baldwin bir yandan modelliğe devam ederken bir yandan da kendi kozmetik şirketini yönetiyor ve böylece para kaynakları tükenmiyor.

KAZANDIĞINDAN ÇOK HARCIYOR… YA DEĞİRMENİN SUYU TÜKENİRSE?

Jusitn Bieber ise sürekli partiler veriyor, şüpheli görünüşlü insanlarla yakınlaşıyor ve uzun süredir birlikte olduğu arkadaşlarıyla bağlarını koparıyor. Tüm bunları yaparken de büyük harcamalar içine giriyor.

Bu yüklü harcamaların arasında doğum günü partisine tüm arkadaşlarını özel jetlerle getirmek dahi var…

Kazandığından çok daha fazlalasını harcayan Justin Bieber’ın bir akşam yemeği için 300 bin dolar harcadığı bile söyleniyor.

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ÇOK KÂRLI BİR ANLAŞMA YAPMIŞTI AMA YILLARDIR ORTAYA KOYDUĞU BİR ŞEY YOK

Bieber 2010'lardan itibaren pop müzikte dünya yıldızlığına yükseldi ve 2023'te müzik kataloğunun yayın haklarını 200 milyon dolarlık bir anlaşmayla sattı.

Ünlü şarkıcının serveti böylece 300 milyon dolara yükseldi.

Ancak 2021’den beri albüm yapmayan Justin Bieber uzun süredir konser de vermiyor.

90 MİLYON DOLAR BUHAR OLUP UÇTU

2022’de de dünya turnesi sırasında yüz felci geçiren Justin Bieber turneyi yarıda kesmiş sonra da devam etmemişti.

Bu turneden 90 milyon dolar kaybeden Justin Bieber şimdilik biriktirdiği servetin keyfini sürse de bu şekilde devam ettiği sürece bir noktada parasını kaybetme ve zor duruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya…

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