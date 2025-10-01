Ünlü şarkıcı gizemli hastalığını açıkladı... Ben bununla yaşıyorum!

×
Yakın zamanda Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Robbie Williams, katıldığı bir programda şaşırtan bir açıklama yaptı. Babası Türk olan Ayda Field ile evli olan 51 yaşındaki Williams, bir süredir Tourette sendromuyla yaşadığını söyledi.

Mine Conkbayır ve Paul Whitehouse'un sunduğu I'm ADHD You Are Not adlı podcast yayınına katılan Williams, "Tourette sendromumum olduğunu yeni fark ettim" diye konuştu.

Robbie Williams sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar zihnime yerleşen takıntılı düşünceler. Geçen gün yolda yürürken bu takıntılı düşüncelerin Tourette sendromu içinde yer aldığını fark ettim."

Williams "Sadece bunlar değil... Bir stadyum dolusu insanın sana olan sevgisini itiraf etmesinin dikkat dağıtıcı bir şey olacağını sanırsın, ama içimdeki her neyse onu duyamıyorum" dedi. Şarkıc, insanın böyle durumlarda hep bir tedavi aradığını da sözlerine ekledi.

Robbie Williams, kısa süre önce bir otizm testi yaptırdığını ve sonucun negatif geldiğini de anlattı. Ama yine de kendisinde otistik özellikler bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Williams, güvenli alanından çıktığında kendini kaygılı hissettiğini sözlerine ekledi. Güvenli alanı ise yatağı söylediğine göre.

Robbie Williams, 7 Ekim'de İstanbul Ataköy Marina'da müzikseverlerle buluşacak.

ADINI, HASTALIĞI BULAN DOKTORDAN ALDI: Tourette sendromu (veya Turet sendromu), kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya “nörokimyasal” kalıtsal bir rahatsızlık. Adını Fransız doktor Gilles de La Tourette'den alıyor. Tikler birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket ya da ses çıkarmadır. Karşı konulamaz bir deneyim olarak yaşanır. Yaygın inanışın aksine tourette sendromu küfür etme hastalığı değildir. Koprolali denilen istem dışı küfür etme durumu Tourette sendromlu bireylerin çok küçük bir kısmını oluşturur.

Bu arada Lewis Capaldi, Billie Eilish, Seth Rogen, Dan Aykroyd, İngiliz TV yıldızı Scarlett Moffatt, Amerikalı piyanist Michael Wolff bu hastalığa sahip olan ünlülerden bazılaı. Klasik müzik dünyasının efsanevi bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ta da bu hastalığın bulunduğu dair şüpheler mevcut.

